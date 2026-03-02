 2026-02-20T12:29:42.904Z

SG setzt auf Konstanz

Hübler bleibt bei der SG Cornberg/Rockensüß/Königswald

Die SG Cornberg/Rockensüß/Königswald setzt auch über den Sommer hinaus auf Kontinuität: Trainer Nils Hübler bleibt dem Fußball-A-Ligisten erhalten.

Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit und würdigte dabei ausdrücklich Hübler „Unermüdlichkeit“ sowie den „bedingungslosen Willen“ als Grundlage für die weitere Entwicklung. Entsprechend zuversichtlich blickt die SG auf die kommenden Aufgaben – und will den eingeschlagenen Weg mit dem Coach fortsetzen.