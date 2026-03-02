Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SG setzt auf Konstanz
Hübler bleibt bei der SG Cornberg/Rockensüß/Königswald
Die SG Cornberg/Rockensüß/Königswald setzt auch über den Sommer hinaus auf Kontinuität: Trainer Nils Hübler bleibt dem Fußball-A-Ligisten erhalten.
Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit und würdigte dabei ausdrücklich Hübler „Unermüdlichkeit“ sowie den „bedingungslosen Willen“ als Grundlage für die weitere Entwicklung. Entsprechend zuversichtlich blickt die SG auf die kommenden Aufgaben – und will den eingeschlagenen Weg mit dem Coach fortsetzen.