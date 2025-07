SG Seelbach/Scheld verlangt SC Waldgirmes alles ab

Dillenburg-Niederscheld. Trotz einer im Kollektiv beeindruckenden Leistung hat es für die SG Seelbach/Scheld nicht gereicht. In der ersten Runde des Fußball-Hessenpokals unterlag der Kreisoberligist am Sonntag in Niederscheld dem SC Waldgirmes letztlich mit 1:3 (1:1).