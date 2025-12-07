 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Gewinner unter sich: Jannis Merkardt (l.) und Leo Gräf freuen sich über einen Sieg in der Fußball-Kreisoberliga gegen den TuSpo Beilsten. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
Gewinner unter sich: Jannis Merkardt (l.) und Leo Gräf freuen sich über einen Sieg in der Fußball-Kreisoberliga gegen den TuSpo Beilsten. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann

SG Seelbach/Scheld nimmt erfolgreich Revanche

Teaser KOL WEST: +++ Verkehrte Welt in der Fußball-Kreisoberliga West: War die SG zuletzt gegen Beilstein noch chancenlos, läuft es nun besser. Und das auf eine beeindruckende Art und Weise +++

Herborn-Seelbach. So schnell kann es im Fußball gehen: Knapp drei Wochen nach der 0:7-Pleite beim TuSpo Beilstein hat die SG Seelbach/Scheld in der Fußball-Kreisoberliga West den Spieß umgedreht und nun mit 6:2 (2:1) gewonnen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

