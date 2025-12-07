SG Seelbach/Scheld nimmt erfolgreich Revanche

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn-Seelbach. So schnell kann es im Fußball gehen: Knapp drei Wochen nach der 0:7-Pleite beim TuSpo Beilstein hat die SG Seelbach/Scheld in der Fußball-Kreisoberliga West den Spieß umgedreht und nun mit 6:2 (2:1) gewonnen.