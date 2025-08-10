SG Se/Bu gewinnt 7:2 gegen den SV Opfingen

Hattrick von Ries - "Es war deutlich zu heiß zum Fussballspielen!"

34 Grad , 13:00 Uhr, die Sonne brannte gnadenlos aufs hervorragend präparierte Geläuf vom Bergmattenstadion, und die Spieler beider Teams bewegten sich zum Ende nur noch schleppend über den grünen Rasen. " Bei solchen Temperaturen sollte Fussballspielen verboten werden!" bemerkte ein sichtlich erschöpfter Abwehrspieler der SG nach Schlusspfiff. "Nur noch ab in die Eistonne!" Auch Trainer Klausmann konstatierte , dass die Hitze gerade in der zweiten Hälfte schon ihren Tribut forderte. Ansonsten fand er keine großen Kritikpunkte an der Leistung seiner Elf, die gegen den Absteiger aus der Kreisliga A, verstärkt mit vier neuen Spielern von der SG Wasser/Kollmarsreute, einen besonders in der ersten Hälfte souverän herausgespielten 7:2 Sieg einfahren konnte. Flo Ries machte mit drei Toren mal wieder auf seine Torgefahr aufmerksam. Trainer Klausmann wechselte in der zweiten Hälfte etwas gemäßigter durch als im vorangegangenen Spiel gegen Biederbach - es kamen in zeitlichem Abstand immer nur zwei neue Spieler zum Einsatz. Der Druck auf den Gegner blieb aufrecht erhalten, der Spielfluss blieb bestehen, die sich tapfer wehrenden Opfinger kamen in der zweiten Hälfte etwas mehr aus sich heraus und zeigten Charakter. Timo Müller, Jannis Faiß, Paul Hodel und Timo Gutjahr (Elfmeter) waren die restlichen Torschützen der SG.