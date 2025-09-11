SG Schwefingen / Union Meppen empfängt Aurich II: Heimspiel mit klarem

Am Samstag trifft die SG Schwefingen / Union Meppen auf die junge Mannschaft der SpVg Aurich II. Trainer Johannes Meiners setzt auf Erfahrung und volle Konzentration, um die nächsten Punkte einzufahren.

Für die SG Schwefingen / Union Meppen steht am Samstag ein Heimspiel gegen die SpVg Aurich II an – eine Partie, auf die sich die Mannschaft besonders freut. Unter der Woche sind wieder mehrere Spielerinnen zum Team gestoßen, die in den vergangenen Wochen beruflich oder urlaubsbedingt fehlten. „Somit sind wir diese Woche wieder personell sehr gut aufgestellt“, erklärt Trainer Johannes Meiners.

Aurich II tritt mit einem jungen, motivierten Team an, das 90 Minuten kämpfen will. „Mit unserer Erfahrung ist es besonders wichtig, dass wir über 90 Minuten konzentriert bleiben und unser Spiel spielen“, so Meiners weiter. Nach einer bisher starken Saison möchte die SG nach der jüngsten Niederlage in Emsbüren wieder punkten – im optimalen Fall sogar dreifach.

Die Gastgeberinnen gehen selbstbewusst in die Partie und hoffen, die eigene Qualität auf dem Platz zu zeigen. Aurich II wird die Partie sicherlich offen gestalten, doch Schwefingen will die Kontrolle übernehmen und durch Erfahrung und taktische Stabilität die drei Punkte sichern.