SG Schwefingen erwartet Neuenkirchen zum Verfolgerduell

– Foto: Frank Wenzel

Die SG Schwefingen/Union Meppen geht trotz personeller Sorgen in das Heimspiel gegen Neuenkirchen mit dem Ziel, den knappen Vorsprung in der Tabelle zu verteidigen. Die Gäste reisen nach einem klaren Auftaktsieg in der Rückrunde mit viel Selbstvertrauen an.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems kommt es am Samstag (14. März) zu einem direkten Duell im oberen Mittelfeld der Tabelle. Die SG Schwefingen/Union Meppen empfängt den TuS Neuenkirchen. Die Gastgeberinnen belegen aktuell mit 17 Punkten Rang vier, Neuenkirchen folgt mit 16 Zählern unmittelbar dahinter.

Für die SG wird es trotz Heimvorteil keine einfache Aufgabe. Trainer Johannes Meiners sieht seine Mannschaft personell geschwächt: „Wir haben morgen ein sehr schweres Heimspiel vor der Brust. Leider sind wir personell sehr arg gebeutelt, was es uns leider nicht einfacher macht.“ Unterstützung erhält das Team aus der zweiten Mannschaft: „Unterstützung bekommen wir dafür aus unserer zweiten Damen.“

Dennoch will Meiners die personellen Probleme nicht als Ausrede gelten lassen. „Das Ganze soll aber nicht als Ausrede zählen. Wir wollen an die Leistung der letzten Woche gegen Uelsen anknüpfen und versuchen, Neuenkirchen auf Distanz zu halten. Wenn wir eine geschlossene, kämpferische Leistung an den Tag legen, können wir auch morgen wieder punkten.“

Die Gäste aus Neuenkirchen reisen mit Rückenwind an. Trainer Markus Gertz blickt auf einen gelungenen Auftakt in die Rückrunde zurück: „Wir hatten am Sonntag bereits unser erstes Rückrundenspiel gegen den Krusenbuscher SV. Wir konnten mit 3:0 einen klaren Heimsieg einfahren. Wir waren über 90 Minuten das bessere Team.“

Entsprechend motiviert geht Neuenkirchen in die Auswärtspartie. „Am Samstag müssen wir um 15 Uhr in Meppen antreten. Der Gegner ist die viertplatzierte SG Union Meppen/Schwefingen. Einen Punkt dahinter stehen nun wir und wollen uns für die 0:1-Heimpleite im Hinspiel revanchieren.“

Vor allem an die Leistung aus der ersten Begegnung erinnert sich Gertz kritisch: „Wir ließen im Heimspiel alles vermissen, was wir eigentlich können, und wollen am Samstag die drei Punkte mit nach Hause bringen.“ Dabei setzt der Trainer auf die zuletzt stabile Defensive und eine konsequentere Chancenverwertung: „Wir werden auf unsere zuletzt starke Defensive bauen und offensiv versuchen, konsequent unsere Chancen zu nutzen.“

Damit sind die Rollen vor dem Duell klar: Schwefingen/Union Meppen will trotz personeller Schwierigkeiten den Vorsprung in der Tabelle verteidigen, während Neuenkirchen mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen könnte. Entsprechend dürfte die Partie für beide Teams richtungsweisend sein.