SG Schwabhausen: Auftakt nach Maß

Am Sonntagabend startet auch die A-Klasse wieder. Mit neuer Mannschaftsaufstellung gegenüber der letzten Saison, bestehend aus neuen Spielerinnen, ehemaligen Jugendspielern und etablierten Spielerinnen ging es zum Auswärtsspiel nach Untermenzing. Wir kommen gut ins Spiel und zeigen schöne Ballstafetten. Nach 20 Minuten können wir durch einen sehenswerten Abschluss von Anita mit 1:0 in Führung gehen. Wir bleiben weiter die ballbestimmende Mannschaft und gehen mit der verdienten Führung in die Halbzeit. Nach dem Wiederanpfiff kommt Untermenzing besser ins Spiel. Wir halten dem Druck stand und können in der 53. durch Anita auf 2:0 erhöhen. Durch eine kämpferische Mannschaftsleistung und weiteren guten Aktionen gewinnen wir am Ende verdient das Spiel mit 2:0.