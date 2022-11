– Foto: Marcus Brandt

SG Schwabelweis/DJK Nord setzte sich klar gegen serbischen Club durch A-Klasse 2

17. Spieltag

TSV Wacker 50 Neutraubling II - FK Phönix Regensburg 2:4 (1:2) FK Phönix Regensburg konnte sich, wie auch in der Hinrunde, klar gegen den TSV Wacker 50 Neutraubling II durchsetzen. Bereits in der 3. Minute brachte Marco Hay die Gastgeber vor 15 Zuschauern in Führung, Florian Daifert erzielte nicht nur den Ausgleich in der 17. Minute, sondern machte in der 35. Minute das 1:2 für den FK Phönix. Roody Alkhaled erhöhte in der 52. Minute zum 1:3. Auch die Gastgeber konnten noch einen Treffer durch Yasar Cosgun (53.) landen, bevor Alkan Barut in der 74. Minute ein unglückliches Eigentor machte. Endstand 2:4 für den FK Phönix am 17. Spieltag. Schiedsrichter: Anton Wittmann

FC Oberhinkofen II - NK Hrvatska Regensburg 2:3 (1:1) Im Hinspiel gab es wegen Nichtantritt ein Urteil, was dem FC Oberhinkofen II die Punkte einbrachte, im Rückspiel konnte sich NK Hrvatska Regensburg allerdings knapp durchsetzen und die Punkte machen. Vor 20 Zuschauern brachte Lukas Löffelmann die Gastgeber in Führung, Davor Cucek glich noch in der ersten Halbzeit aus (34.). In der zweiten Hälfte brachte der Elfmeter (53.), gekonnt versenkt durch Petar Colakovac das 1:2. In der 82. Minute schepperte Lukas Michl zum Ausgleich ein, doch noch in der gleichen Spielminute erzielte Petar Colakovac den Siegestreffer für den NK Hrvatska. Schiedsrichter: Markus Schwendner

Serbischer Club-Donau Regensburg - SG SV Schwabelweis/DJK Nord 2:6 (0:4) Bereits in der Hinrunde musste sich der serbische Club geschlagen geben, auch in der Rückrunde setzte sich die SG Schwabelweis/DJK Nord klar durch. In der 20. Minute schob Michael Wegmann die erste Bude vor 15 Zuschauern für die SG ein, ein Elfmetertreffer durch Sebastian Fischer erhöhte auf 0:2 (25.). durch das persönliche Triple von Aaron Frey (38., 45., 63.) stand es in der 63. Minute bereits 0:5 für die SG. Lukas Frimberger legte in der 69. Minute noch einen Treffer drauf, dann konnten auch die Gastgeber noch zwei Chancen verwandeln. Tomislav Varga (80.) und Philip Zenk (86.) verkürzten auf 2.6. Schiedsrichter: Bogdan Dressler

SpVgg Ziegetsdorf II - SV Obertraubling II 5:1 (3:0) SpVgg Ziegetsdorf II konnte sich, wie auch in der Hinrunde, die Punkte gegen den SV Obertraubling II holen. Gustav Otto legte einen Doppeltreffer hin (26., 29.) und Fabian Daiß erhöhte noch in der ersten Hälfte (32.) zum 3:0 für den Gastgeber. In der 51. Minute durften die 20 anwesenden Zuschauer einen Treffer für den SV Obertraubling II durch Maximilian Menke miterleben, dann trafen die Gastgeber wieder. Daniel Jabri (53.) erhöhte zum 4:1 und die letzte Bude erzielte Maurel Dongmo Ngougni in der 76. Minute. Schiedsrichter: Philipp Fuchs