SG Schwabelweis/DJK Nord gewann klar A-Klasse 2

SpVgg Ziegetsdorf II konnte bereits in der Hinrunde die Punkte gegen den SV Sallern II erzielen und auch in der Rückrunde konnte die SpVgg punkten. Daniel Buchholz lieferte vor 25 Zuschauern das 0:1 in der 37. Minute ab, Adrian Radoi glich in der 44. Minute aus. Den Siegestreffer landete Sergen Ürün in der 50. Spielminute. Schiedsrichter: Johann Beiderbeck

SG Schwabelweis/DJK Nord - FC Oberhinkofen II 6:1 (2:1)

FC Oberhinkofen II musste sich, wie auch im Hinspiel, gegen die SG Schwabelweis/DJK Nord geschlagen geben. 22 Zuschauer durften in der 20. Minute das einzige Tor für den FC Oberhinkofen II durch Oliver Demirel in der Partie miterleben, danach gingen die Treffer an den Gastgeber. Edward Spielmann glich in der 35. Minute aus, ein Eigentor von Lukas Michl brachte noch in der ersten Halbzeit (45.) die Führung für die SG. In der 49. Minute baute Aaron Frey die Führung weiter aus, Edward Spielmann legte in der 62. Minute noch eins drauf. In der 68. Minute gab es Elfmeter, welchen Sebastian Fischer dankend annahm und Aaron Frey konnte in der 79. Minute erneut nachlegen. Mit einem 6:1 gingen die Punkte klar an die SG am 16. Spieltag. Schiedsrichter; Gerhard Schnurrer