SG Schulzendorf vor schwerer Auswärtsaufgabe in Dahlewitz

Der 11. Spieltag der Landesklasse Ost verspricht Spannung pur. Während Spitzenreiter SG Schulzendorf beim starken Aufsteiger aus Dahlewitz gefordert ist, will der 1. FC Frankfurt II in Großbeeren Wiedergutmachung leisten. Im Tabellenkeller treffen Königs Wusterhausen und Zossen aufeinander – es geht um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

In Schöneiche empfängt die zweite Mannschaft des SV Germania 90 den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Während Schöneiche zuletzt mit 2:3 in Fürstenwalde unterlag, wartet Dynamo weiter auf den ersten Saisonsieg. Der letzte Auftritt der Eisenhüttenstädter endete mit einem klaren 0:4 in Markendorf, bei dem Derenik Mayilyan und Sascha Witt die Defensive mehrfach überlisteten. Für Schöneiche bietet sich die Gelegenheit, gegen den Tabellenletzten wieder in die Erfolgsspur zu finden. ---

Ein Duell auf Augenhöhe steigt in Fürstenwalde, wo der FSV Union II den SV Grün-Weiß Union Bestensee empfängt. Beide Teams stehen punktgleich mit 20 Zählern im oberen Mittelfeld. Union setzte sich zuletzt knapp mit 3:2 gegen Schöneiche durch, dank eines Doppelpacks von Tom Haack und des Siegtores von Patrick Hagen. Bestensee dagegen zeigte beim 4:0 gegen Admira eine beeindruckende Vorstellung: Gustav Lemke und Paul Niesler trafen jeweils doppelt. Der Sieger dieses Spiels darf weiter vom oberen Tabellendrittel träumen. ---

In Großbeeren stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die zuletzt Aufwind verspürten. Der Aufsteiger SV Grün-Weiß Großbeeren holte beim 2:1 in Briesen drei wichtige Punkte – Fabian Goldhahn und Lucas Peyler sorgten für die Tore. Markendorf feierte beim 4:0 über Eisenhüttenstadt einen ungefährdeten Heimsieg. Derenik Mayilyan glänzte dabei mit zwei Treffern, Ridvan Alkis und Sascha Witt machten den Erfolg perfekt. Beide Teams wollen ihre gute Form bestätigen und sich weiter von der Abstiegszone absetzen. ---

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Bestensee steht der FSV Admira 2016 vor einer Mammutaufgabe: Mit dem 1. FC Frankfurt II kommt der Tabellenzweite. Die Frankfurter mussten sich zuletzt in einem spektakulären 3:3 gegen Dahlewitz mit einem Punkt begnügen. Erik Huwe erzielte dabei zwei Treffer, Leon Bialek verwandelte einen Foulelfmeter. Während Admira dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, will Frankfurt mit einem Sieg wieder Druck auf Spitzenreiter Schulzendorf ausüben. ---

Ein interessantes Match steigt in Dahlewitz, wo Blau-Weiß den unangefochtenen Tabellenführer SG Schulzendorf empfängt. Die Hausherren zeigten zuletzt beim 3:3 in Frankfurt eine kämpferisch starke Leistung und punkteten. Schulzendorf hingegen bleibt das Maß der Dinge – der 2:1-Erfolg im Topduell gegen Teltow war bereits der elfte Sieg im zwölften Spiel. Bennet Wengler und Levin Ganzer trafen dabei für den Spitzenreiter. Dahlewitz will mit einem Heimerfolg zeigen, dass auch gegen die Übermannschaft der Liga etwas zu holen ist. ---

Morgen, 13:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV Breesener SV Guben Nord Guben Nord 13:00

Wenn der Teltower FV auf den Breesener SV Guben Nord trifft, ist Spannung garantiert. Beide Teams liegen punktgleich bei 22 Zählern und kämpfen um den Anschluss an die Top drei. Teltow verlor zuletzt knapp mit 1:2 in Schulzendorf, Guben Nord siegte mit 4:1 gegen Königs Wusterhausen – Erik Brose traf doppelt. Das Duell zweier offensivstarker Mannschaften verspricht ein mitreißendes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

Morgen, 13:00 Uhr FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW MSV Zossen 07 MSV Zossen 13:00

Im Kellerduell stehen sich FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen und der MSV Zossen 07 gegenüber. Beide Teams haben eine lange Durststrecke hinter sich. Königs Wusterhausen unterlag in Guben mit 1:4, während Zossen beim 0:7 gegen Wünsdorf chancenlos war. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel von enormer Bedeutung – der Sieger kann etwas den Anschluss herstellen. ---