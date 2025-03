SG Schulzendorf verteidigt Spitze – SG Großziethen bleibt dran

– Foto: Rene Hofrichter

Der 17. Spieltag der Landesklasse Ost hat die Verhältnisse an der Spitze weiter gefestigt. Spitzenreiter SG Schulzendorf 1931 ließ dem Breesener SV Guben Nord keine Chance und gewann mit 3:0. Die SG Großziethen bleibt nach einem 4:3-Sieg gegen den SV Blau-Weiss Markendorf mit einem Punkt Rückstand in Schlagdistanz. Dahinter ließ der Teltower FV 1913 mit einem Unentschieden gegen die FSV Admira 2016 wertvolle Punkte liegen, während der FV Blau-Weiß 90 Briesen mit einem 6:0 gegen den SV Grün-Weiß Union Bestensee ein Ausrufezeichen setzte. Im Tabellenkeller feierte die FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen einen wichtigen 3:2-Sieg gegen den MSV Zossen 07.

Für den Müllroser SV 1898 wird die Situation im Tabellenkeller immer schwerer. Auch gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt reichte es nicht zu einem dringend benötigten Erfolg. Zwar konnte Lukas Gräber in der 62. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, doch nur fünf Minuten später besorgte Robert Glaser den 2:1-Siegtreffer für die Gäste. Mustapha Arrach hatte Eisenhüttenstadt in der 38. Minute in Führung gebracht. ---

Der MTV Wünsdorf 1910 bleibt mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Germania 90 Schöneiche II weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Laurin Fricke brachte Wünsdorf mit dem Pausenpfiff in Führung (45.), doch Justin Piefke glich für Schöneiche in der 73. Minute aus. Vier Minuten später sorgte Maximilian Hofmann für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. ---

Der Spitzenreiter SG Schulzendorf ließ gegen den Breesener SV Guben Nord nichts anbrennen. Nico Beyer stellte früh mit seinem Treffer in der 5. Minute die Weichen auf Sieg, nach der Pause erhöhten Mick-Oliver Thiel (53.) und Leon Petrofsky (60.) auf 3:0. Schulzendorf verteidigt damit mit 40 Punkten die Tabellenführung, während Breesen mit 16 Punkten im Tabellenkeller steckt. --- Sa., 08.03.2025, 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee 6 0 Abpfiff Der FV Blau-Weiß 90 Briesen feierte einen eindrucksvollen 6:0-Kantersieg gegen den SV Grün-Weiß Union Bestensee. Jonas Noske traf bereits nach drei Minuten zur Führung, Toni Moritz verwandelte in der 15. Minute einen Foulelfmeter. Vor der Pause erhöhte Wojciech Stanislaw Zieniewicz (42., 47.) mit zwei weiteren Treffern. Christoph Hanke (68.) und Kevin Schübler (75.) stellten den Endstand her. Paul Niesler vergab in der 80. Minute einen Strafstoß für Bestensee. ---

In einem engen Duell trennten sich der SV Blau-Weiß Dahlewitz und die SG Niederlehme 1912 mit einem 1:1. Marcel Blume brachte die Gastgeber nach einer Stunde in Führung (62.), doch Thomas Zupp sicherte Niederlehme mit einem Treffer in der 78. Minute einen Punkt. ---

Der Teltower FV 1913 ließ beim 3:3 gegen die FSV Admira 2016 wertvolle Punkte im Aufstiegskampf liegen. Ein Eigentor von Benedict Frieauff (38.) brachte die Admira in Führung, bevor ein weiteres Eigentor von Andre Hönow (70.) für den Ausgleich sorgte. Nach Treffern von Joel Bahner (73.), erneut Hönow (76.) und Randy Scharlipp (83.) sah die Admira bereits wie der Sieger aus, doch Bahner glich in der Nachspielzeit (90.+2) erneut aus. --- Sa., 08.03.2025, 16:00 Uhr SG Großziethen Großziethen SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf 4 3 Abpfiff Die SG Großziethen bleibt mit einem 4:3 gegen den SV Blau-Weiss Markendorf den Anschluss an Tabellenführer Schulzendorf. Raul Michael Gambashidze brachte Markendorf früh in Führung (6.), doch Großziethen drehte das Spiel durch Treffer von Nico Herter (17.), Danilo Larysch (19.) und Christian Reuter (25.). Abdoulie Jadama (41.) verkürzte noch vor der Pause, bevor Ahmed Jabr (70.) für die Vorentscheidung sorgte. Robbie Bresch traf in der 90. Minute für Markendorf zum Endstand. ---