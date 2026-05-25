SG Schulzendorf und 1. FC Frankfurt II bleiben Kopf an Kopf

Es begann in der 13. Minute, als Thomas Zupp den FV Blau-Weiß 90 Briesen mit 0:1 in Führung brachte. Die Gastgeber vom FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und hielten mit Kampfgeist dagegen. Die Bemühungen belohnte schließlich Tim Felix, dem in der 77. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1 gelang. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung in dieser umkämpften Schlussphase eingestellt hatten, folgte der entscheidende Rückschlag für die Heimelf. In der 90. Minute markierte Marvin Benno Lähne das Tor zum 1:2-Endstand für die Briesener.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________