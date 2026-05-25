 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

SG Schulzendorf und 1. FC Frankfurt II bleiben Kopf an Kopf

Landesklasse Ost: Beide Spitzenteams siegen – Titelrennen bleibt bis zum letzten Spieltag offenrn

von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd Pflughöft

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LK Ost Brandenburg
FSV Union II
FSV Dynamo
FV Blau-Weiß
Guben Nord
Der 27. Spieltag der Landesklasse Ost hat keine Vorentscheidung im Titelkampf gebracht – im Gegenteil. Sowohl Spitzenreiter SG Schulzendorf 1931 als auch der 1. FC Frankfurt II gewannen ihre Partien und bleiben mit 67 zu 66 Punkten in einem Abstand von einem Zähler getrennt. Bei noch drei ausstehenden Spielen bis zum Ende des 30. Spieltags bleibt alles offen. Daneben sorgte Teltower FV 1913 mit einem 9:1 gegen das Schlusslicht MSV Zossen 07 für das deutlichste Ergebnis des Tages.
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Fr., 22.05.2026, 19:00 Uhr
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
FSV Eintracht 1910 Königs WusterhausenFSV 1910 KW
FV Blau-Weiß 90 Briesen
FV Blau-Weiß 90 BriesenFV Blau-Weiß
1
2
Abpfiff

Es begann in der 13. Minute, als Thomas Zupp den FV Blau-Weiß 90 Briesen mit 0:1 in Führung brachte. Die Gastgeber vom FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen zeigten sich jedoch keineswegs geschockt und hielten mit Kampfgeist dagegen. Die Bemühungen belohnte schließlich Tim Felix, dem in der 77. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1 gelang. Als sich die Zuschauer bereits auf eine Punkteteilung in dieser umkämpften Schlussphase eingestellt hatten, folgte der entscheidende Rückschlag für die Heimelf. In der 90. Minute markierte Marvin Benno Lähne das Tor zum 1:2-Endstand für die Briesener.

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Gestern, 11:30 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne. II
SV Grün-Weiß Union Bestensee
SV Grün-Weiß Union BestenseeSV Bestensee
2
1
Abpfiff
Schöneiche II setzte sich zuhause knapp mit 2:1 gegen Bestensee durch. Gordon Schust brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. Antonio Schulze glich für Schöneiche in der 15. Minute aus. Robert Weinert drehte das Spiel in der 68. Minute mit dem 2:1 zugunsten der Gastgeber. Schöneiche II klettert mit 46 Punkten auf Rang sechs, Bestensee fällt mit 42 Punkten auf Rang sieben zurück.
Gestern, 11:30 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union II
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf. II
1
2
Abpfiff
Der 1. FC Frankfurt (Oder) II gewann das wichtige Auswärtsspiel in Fürstenwalde mit 2:1 und hält damit den Anschluss an Schulzendorf. Erik Huwe brachte Frankfurt bereits in der 11. Minute in Führung, Niclas Weddemar legte in der 33. Minute auf 2:0 nach. Christos Koka gelang Fürstenwalde in der 72. Minute noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand. Frankfurt II steht nun bei 66 Punkten auf Rang zwei – einen Zähler hinter Schulzendorf.
Gestern, 14:00 Uhr
FSV Admira 2016
FSV Admira 2016FSV Admira
SG Schulzendorf 1931
SG Schulzendorf 1931Schulzendorf
1
2
Abpfiff
Schulzendorf siegte beim FSV Admira 2016 mit 2:1 und hält damit die Tabellenführung. Gheorghe Nitica brachte den Spitzenreiter in der 21. Minute in Front. Max Gründemann glich für Admira in der 34. Minute aus. Doch Nitica traf erneut – diesmal in der 37. Minute – und entschied die Partie für Schulzendorf. Mit 67 Punkten bleibt Schulzendorf Erster, doch die Entscheidung im Titelkampf fällt erst in den verbleibenden drei Spielen.
Gestern, 14:00 Uhr
Teltower FV 1913
Teltower FV 1913Teltower FV
MSV Zossen 07
MSV Zossen 07MSV Zossen
9
1
Abpfiff
Das deutlichste Ergebnis des Spieltags lieferte Teltower FV 1913 mit einem 9:1 gegen das Schlusslicht MSV Zossen 07. Fabian Hamberger eröffnete das Schaulaufen in der 18. Minute, Joel Bahner erhöhte in der 27. und der 29. Minute auf 3:0. Tim Friedrich traf in der 59. Minute zum 4:0, Benedict Frieauff legte in der 62. Minute nach. Yannic Heinze erhöhte in der 70. Minute auf 6:0, Tom Braun traf in der 73. Minute. Patryk Manczyk und Florian Kozik trafen beide in der 75. Minute – Manczyk zum 8:0 für Teltow, Kozik zum einzigen Zossen-Treffer. Tim Friedrich setzte in der 87. Minute mit dem 9:1 den Schlusspunkt. Teltow klettert mit 50 Punkten auf Rang vier.
Gestern, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Großbeeren
SV Grün-Weiß GroßbeerenGroßbeeren
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
FSV Dynamo EisenhüttenstadtFSV Dynamo
2
1
Abpfiff
Großbeeren feierte einen wichtigen Heimsieg gegen Dynamo Eisenhüttenstadt. Ryszard Kupper brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung. Großbeeren glich aus – der Torschütze des 1:1 liegt nicht vor. Lucas Peyler entschied die Partie erst in der 83. Minute mit dem 2:1 für die Gastgeber. Großbeeren verbessert sich mit 34 Punkten auf Rang zwölf, Dynamo verharrt mit elf Punkten auf Rang 15.
Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dahlewitz
SV Blau-Weiß DahlewitzDahlewitz
Breesener SV Guben Nord
Breesener SV Guben NordGuben Nord
1
2
Abpfiff
+Video
Guben Nord sicherte sich drei wichtige Auswärtspunkte in Dahlewitz. Marcel Blume brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung. Guben Nord drehte die Partie jedoch: Jannis Volger glich in der 70. Minute aus, Arthur Schulz sorgte in der 87. Minute mit dem 2:1 für den Endstand. Guben Nord festigt mit 52 Punkten Rang drei, Dahlewitz bleibt mit 37 Punkten auf Rang elf.
Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr
MTV Wünsdorf 1910
MTV Wünsdorf 1910Wünsdorf
SV Blau-Weiss Markendorf
SV Blau-Weiss MarkendorfMarkendorf
5
3
Abpfiff
Ein torreicher Abend in Wünsdorf: Die Gastgeber setzten sich mit 5:3 gegen Markendorf durch. Walther Tsague Moffo traf bereits in der 2. Minute zur frühen Führung, Jonas Labes legte in der 6. Minute nach, Vallery Tanyi Enaka erhöhte in der 13. Minute auf 3:0. Markendorf kam nach der Pause zurück: Christopher Winter traf in der 46. Minute zum 3:1. Doch Tsague Moffo antwortete in der 48. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1, ehe Hermann Wamba Tsafak in der 51. Minute auf 4:2 verkürzte. Tsague Moffo vollendete seinen Hattrick in der 50. Minute zum 5:1 – alle drei Treffer in Minuten 2, 48 und 50. Bartosz Donigiewicz traf für Markendorf in der 79. Minute noch zum 5:3-Endstand. Wünsdorf bleibt mit 46 Punkten auf Rang fünf, Markendorf fällt mit 38 Punkten auf Rang acht zurück.

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