SG Schulzendorf, Teltower FV und SG Großziethen nun punktgleich

– Foto: Rene Hofrichter

Am 21. Spieltag der Landesklasse Ost bleibt das Titelrennen spannend: Die SG Schulzendorf, der Teltower FV 1913 und die SG Großziethen stehen mit jeweils 46 Punkten an der Tabellenspitze, konnten ihre Partien jedoch nicht allesamt gewinnen. Während Schulzendorf und Teltow siegten, kam Großziethen in Königs Wusterhausen nicht über ein Unentschieden hinaus. Im Tabellenmittelfeld setzte sich Blau-Weiß Briesen gegen Schöneiche II durch, Admira feierte einen deutlichen Heimsieg gegen Bestensee.

Bereits nach 25 Minuten ging die SV Blau-Weiss Markendorf durch Sascha Witt in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Justin Rusko in der 71. Minute auf 2:0, ehe Bartosz Donigiewicz elf Minuten später die Vorentscheidung herbeiführte. In der Nachspielzeit setzte Noah-Elias Radtke mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Für Müllrose war es die 18. Niederlage im 21. Saisonspiel. ---

Bereits nach elf Minuten führte der FV Blau-Weiß 90 Briesen mit 2:0. Wojciech Stanislaw Zieniewicz traf in der 3. Minute zur frühen Führung, Tom Jahnke legte in der 11. Minute nach. Nur eine Minute später verkürzte Seif Shohdy für die Gäste auf 2:1. In der Nachspielzeit stellte Zieniewicz mit seinem zweiten Treffer des Tages (90.+1) den 3:1-Endstand her. ---

In einer umkämpften Partie entschied ein Treffer von Luca Bäcker in der 22. Minute das Spiel zugunsten der Gäste aus Guben. Vor 45 Zuschauern blieb es beim knappen 1:0, womit der Breesener SV Guben Nord auf 22 Punkte kommz. Dahlewitz verpasst den Sprung ins Tabellenmittelfeld. ---

Der Teltower FV tat sich gegen den MSV Zossen lange schwer. Erst in der 85. Minute erlöste Florian Adam die Gastgeber mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0. Mit dem Dreier steht Teltow punktgleich mit Schulzendorf und Großziethen an der Spitze. Zossen rutscht auf Platz 14 ab. ---

Die Zuschauer in Niederlehme sahen ein torreiches Spiel. Robert Glaser brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung, ehe Thomas Zupp die Partie mit einem Doppelschlag (15., 19.) drehte. Glaser glich in der 42. Minute zum 2:2 aus und traf in der 67. Minute erneut zur 4:2-Führung. Dazwischen hatte Nico Urbansky das 3:2 erzielt (58.). In der Schlussphase trafen noch Konstantin Klippenstein (77.) und Jean-Luc Dishur (88.) zum klaren 6:2-Auswärtssieg. Bereits in der 33. Minute hatte Oliver Weniger einen Foulelfmeter vergeben. ---

Vor 71 Zuschauern gelang Admira ein überzeugender Auftritt. Max Gründemann traf in der 40. Minute zur Führung, Nils Grothe legte direkt nach der Pause (46.) nach. Dennis Steffen Gericke brachte Bestensee in der 49. Minute wieder heran, doch Gründemann mit seinem zweiten Treffer (60.) und Andre Hönow (75.) sorgten für den 4:1-Sieg. ---

Im Spitzenspiel setzte sich der Tabellenführer SG Schulzendorf mit 2:0 gegen den MTV Wünsdorf durch. Nico Beyer verwandelte zwei Foulelfmeter in der 29. und 32. Minute und brachte seine Mannschaft damit auf Kurs. Mit dem Sieg behauptet Schulzendorf die Tabellenführung aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Teltow und Großziethen. Wünsdorf fällt mit 45 Punkten knapp zurück. ---