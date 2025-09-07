SG Schulzendorf stürmt an die Spitze – Königs Wusterhausen jubelt spät

Vor 64 Zuschauern erlebte Großbeeren einen packenden Schlagabtausch. Die Gäste aus Wünsdorf starteten besser: Vallery Tanyi Enaka brachte sein Team in der 12. Minute in Führung, ehe Jürgen Ivanenko in der 29. Minute nachlegte. Doch die Hausherren kämpften sich zurück. Fabian Goldhahn erzielte in der 58. Minute den Anschluss und traf in der 81. Minute erneut zum umjubelten Ausgleich. Beide Teams trennten sich mit einem 2:2. ---

Vor 68 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische Partie mit wechselnder Führung. Zunächst brachte Ivan Mazurenko die Gäste in der 30. Minute in Führung. Ein Eigentor von Theo Kayser in der 51. Minute drehte das Spiel, und Robert Glaser traf in der 54. Minute zum 2:1 für Dynamo. Doch nur eine Minute später glich Ole Schadly für die Gäste aus. Daniel Friedrich sorgte in der 75. Minute für die erneute Heimführung, ehe Leon Brecht per Foulelfmeter in der 84. Minute ausglich. In der Nachspielzeit schockte Younes Jamshid die Hausherren mit dem 4:3-Siegtreffer für Königs Wusterhausen. ---

76 Zuschauer sahen eine hart umkämpfte Begegnung. Thomas Zupp brachte Briesen in der 29. Minute in Führung, doch noch vor der Pause traf Dominique Heese in der 44. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach einer intensiven zweiten Hälfte sorgte Jonas Noske in der 76. Minute für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg. ---

Vor 53 Zuschauern musste Guben Nord eine bittere Niederlage hinnehmen. Ein Eigentor von Timo Geppert brachte die Gäste in der 23. Minute in Front. Zwar konnte Luca Bäcker in der 57. Minute für die Hausherren ausgleichen, doch Yannik Sosnowski stellte in der 77. Minute die Führung wieder her. In der Nachspielzeit sorgte Tom Haack in der 90.+2 Minute für den 3:1-Endstand zugunsten von Fürstenwalde. ---