SG Schulzendorf strauchelt – MTV Wünsdorf neuer Spitzenreiter

– Foto: Rene Hofrichter

Der 22. Spieltag der Landesklasse Ost hat das Titelrennen noch enger gemacht. Der MTV Wünsdorf nutzte die Schwäche der Konkurrenz und setzte sich mit einem 3:1-Sieg gegen Königs Wusterhausen an die Spitze. Die SG Schulzendorf ging im Heimspiel gegen den FSV Admira 2016 unter, der Teltower FV ließ in Guben Punkte liegen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Am Freitagabend trafen mit dem SV Blau-Weiss Markendorf und dem FV Blau-Weiß 90 Briesen zwei Teams aufeinander. Während Briesen nach dem 3:1-Heimsieg gegen Germania Schöneiche II mit breiter Brust anreiste, konnte Markendorf zuletzt durch ein 4:0 in Müllrose Selbstbewusstsein tanken. Nach torloser erster Halbzeit nahm die Partie in Durchgang zwei an Fahrt auf. In der 58. Minute brachte Sascha Witt die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und ließ die Hoffnung auf den elften Saisonsieg wachsen. Doch nur eine Minute später antwortete Briesens Jonas Noske mit dem Ausgleichstreffer – eine eiskalte Reaktion, die zeigte, weshalb Briesen in dieser Saison bereits 60 Treffer erzielt hat. ---

Die Germania aus Schöneiche verpasste einen möglichen Befreiungsschlag. Stattdessen präsentierten sich die Gäste aus Dahlewitz in beiden Halbzeiten eiskalt. Bereits in der 12. Minute brachte Nikolas Haug den SV Blau-Weiß Dahlewitz in Führung. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Fabian Szkoda in der 47. Minute zum 0:2 – es war die frühe Entscheidung. ---

Was für ein Paukenschlag im Spitzenspiel: Admira überrollte den bisherigen Spitzenreiter aus Schulzendorf in der Anfangsphase förmlich. Bereits in der 2. Minute traf Daniel Kemnitz zur Führung, drei Minuten später legte derselbe Spieler zum 0:2 nach. In der 29. Minute war es Max Gründemann, der auf 0:3 stellte. Zwar verkürzte Bennet Wengler in der 32. Minute auf 1:3, doch Andre Hönow stellte in der 39. Minute den alten Abstand wieder her. In der 74. Minute verkürzte Nico Beyer noch einmal, ehe Nils Grothe in der 85. Minute den 2:5-Endstand besorgte. Eine bittere Heimniederlage für Schulzendorf – und ein Lebenszeichen im Abstiegskampf von Admira. ---

Wünsdorf hat geliefert – und sich durch einen überzeugenden Heimsieg an die Tabellenspitze geschoben. Dabei mussten die Gastgeber zunächst einen Rückstand verkraften: Ralph Zimmermann brachte die Gäste in der 18. Minute mit 0:1 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Wünsdorf seine Klasse. In der 69. Minute glich Maximilian Hofmann zum 1:1 aus, sechs Minuten später traf Paul Späthe zur Führung, und Spartak Doda sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. ---

Dynamo Eisenhüttenstadt fand nach zuletzt wechselhaften Leistungen eindrucksvoll zurück in die Spur. Bereits in der 7. Minute brachte Eddi Hantelmann die Hausherren in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Christian Grätz in der 44. Minute auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Nico Urbansky in der 48. Minute auf 3:0. Zwar konnte Gordon Schust in der 80. Minute den Ehrentreffer für Bestensee erzielen, doch Chris Schürer setzte in der 90.+4. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt in einer überzeugenden Vorstellung der Gastgeber. ---

Zossen gelang ein klarer Heimerfolg, der in der Endphase durch einen Platzverweis mitentschieden wurde. Justin Schulz brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. In der 34. Minute erhöhte Yahya Ben Nasseur auf 2:0. Thomas Zupp verkürzte in der 60. Minute auf 2:1, doch dann kippte das Spiel endgültig. Nach einer Notbremse sah Michel Käfert in der 84. Minute die Rote Karte. Im Anschluss traf Niklas Hannemann per Foulelfmeter in der 85. Minute und Pascal Knop in der 88. Minute zum 4:1-Endstand. ---

Ein intensives Spiel, aber kaum ohne zählbaren Ertrag für beide Seiten. Der Favorit aus Teltow biss sich an der vielbeinigen Defensive der Breesener die Zähne aus. Auch wenn Torchancen vorhanden waren, fehlte es am letzten Punch. Guben verteidigte engagiert und verdiente sich diesen Punkt durch mannschaftliche Geschlossenheit. Für Teltow ist es ein bitteres Remis im Titelkampf. ---