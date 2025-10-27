SG Schulzendorf siegt im Topspiel – BW Briesen im 9:1-Torrausch

Der 8. Spieltag der Landesklasse Ost bot reichlich Spektakel: Die SG Schulzendorf verteidigte mit einem 2:1 gegenden MTV Wünsdorf die Tabellenführung, der 1. FC Frankfurt II bleibt nach einem klaren Sieg gegen Königs Wusterhausen erster Verfolger. Dahlewitz, Bestensee und Briesen feierten deutliche Erfolge, während Zossen den ersten Dreier der Saison bejubelte.

Der 1. FC Frankfurt II bleibt in der Erfolgsspur und besiegte Eintracht Königs Wusterhausen mit 5:2. Dustin Berger eröffnete in der 18. Minute per Foulelfmeter, Luis Müller legte in der 42. Minute nach. Kurz nach der Pause traf Rick Drews zum 3:0 (49.), ehe Leon Brecht mit einem Doppelpack in der 56. und 79. Minute für die Gäste verkürzte. Dazwischen traf Tobias Fiebig in der 68. Minute zum 4:1, bevor Drews mit seinem zweiten Treffer (83.) den Endstand herstellte. Mit nun acht Siegen aus neun Spielen bleibt der Aufsteiger der ärgste Verfolger des Spitzenreiters. ---

In Fürstenwalde lieferten sich Union II und Blau-Weiß Dahlewitz ein spannendes Duell, das die Gäste mit 2:1 für sich entschieden. Lennox Nachkunst brachte Fürstenwalde in der 17. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Dahlewitz die Partie: Dustin Gunnar Miegel traf in der 63. Minute zum Ausgleich, ehe Marcel Blume in der 90. Minute den späten Siegtreffer erzielte. ---

Union Bestensee setzte mit einem 4:2 gegen den Teltower FV ein Ausrufezeichen. Tarig Rashied brachte Teltow in der 23. Minute in Führung, doch Paul Niesler glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter aus (45.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Till Sander in der 51. Minute für das 2:1, Tim Friedrich glich drei Minuten später aus (54.). In der Schlussphase entschied Gustav Lemke das Spiel (82.), ehe Niesler in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Bestensee feiert den vierten Saisonsieg und zeigt große Moral. ---

Germania Schöneiche II dominierte beim FSV Admira und gewann klar mit 4:0. Nico Crusius traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1), Emil Peter Eckhardt erhöhte in der 52. Minute. Nur neun Minuten später traf Oscar Paul Weinert (61.), ehe Antonio Schulze in der 76. Minute den Schlusspunkt setzte. Für Schöneiche war es der vierte Saisonsieg, während Admira nach der klaren Niederlage weiter im unteren Tabellenmittelfeld steckt. ---

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Briesen: Der FV Blau-Weiß 90 überrollte den SV Blau-Weiss Markendorf mit 9:1. Toni Moritz eröffnete bereits in der 1. Minute, Jacob Naskrenski legte in der 6. Minute nach. Derenik Mayilyan verkürzte in der 36. Minute, doch Moritz traf per Handelfmeter zum 3:1 (40.). Danach brach Markendorf ein. Horst-Nico Laube (46.), Thomas Zupp (50., 82.), Paul Henke (67.) und Jonas Noske (74.) sorgten für den Kantersieg, hinzu kam ein Eigentor von Kevin Rene Meissner (71.). Für Markendorf kam es noch schlimmer: Ole Achtenberg sah in der 40. Minute Rot, Raul Michael Gambashidze musste in der 56. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Zudem vergab Mayilyan kurz vor der Pause einen Handelfmeter. ---

Der MSV Zossen feierte mit einem 2:1 gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt den ersten Sieg der Saison. James Thomas Czesky brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, Nico Urbansky glich kurz vor der Pause aus (43.). In der 79. Minute erzielte Nick Hamm den umjubelten Siegtreffer. Zossen kann damit nach acht Niederlagen endlich aufatmen, während Eisenhüttenstadt weiter ohne Punkt bleibt. ---

In Guben trennten sich der Breesener SV und der SV Grün-Weiß Großbeeren mit einem 1:1. Justin Lehmann brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung, Lucas Peyler glich in der 84. Minute für Großbeeren aus. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende teilten sie sich die Punkte. Guben bleibt damit im gesicherten Mittelfeld, Großbeeren sammelt einen wichtigen Auswärtspunkt im Kampf gegen den Abstieg. ---