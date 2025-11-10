SG Schulzendorf siegt im Spitzenspiel – Frankfurt teilt die Punkte

– Foto: SG Schulzendorf

Der 10. Spieltag der Landesklasse Ost endete mit torreichen Begegnungen. Während der 1. FC Frankfurt II und Dahlewitz sich unentschieden trennten, setzte sich Schulzendorf knapp gegen Teltow durch. Auch im Tabellenkeller blieb es turbulent.

Vor 113 Zuschauern in Markendorf dominierte die Heimelf von Beginn an. Derenik Mayilyan brachte den SV Blau-Weiss in der 23. Minute in Führung und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Auch nach der Pause blieb Markendorf spielbestimmend. Mayilyan erhöhte in der 53. Minute per Foulelfmeter auf 2:0, bevor Ridvan Alkis nur acht Minuten später auf 3:0 stellte (61.). Den Schlusspunkt setzte Sascha Witt in der 69. Minute mit dem 4:0.

---

In Fürstenwalde entwickelte sich ein intensives Duell, das der FSV Union II knapp mit 3:2 für sich entschied. Bereits in der 8. Minute brachte Tom Haack die Gastgeber in Führung und legte zwölf Minuten später zum 2:0 nach. Doch Germania Schöneiche II kämpfte sich zurück: Tom Kleinschmidt verkürzte in der 29. Minute, ehe Dominik Tuchtenhagen in der 41. Minute den Ausgleich erzielte. Nach der Pause sorgte Patrick Hagen in der 64. Minute mit seinem Treffer zum 3:2 für die Entscheidung. ---

Union Bestensee ließ gegen Admira 2016 nichts anbrennen und gewann souverän mit 4:0. Gustav Lemke eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, vier Minuten später erhöhte Paul Niesler auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Lemke erneut in der 58. Minute, bevor Niesler in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand markierte. Bestensee festigt mit diesem klaren Heimsieg den Platz im oberen Mittelfeld, während Admira im Tabellenkeller weiter feststeckt. ---

Eine bittere Heimniederlage erlebte der FV Blau-Weiß 90 Briesen gegen den SV Grün-Weiß Großbeeren. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Justin Gruel die Gastgeber in der 49. Minute in Führung. Doch die Gäste drehten die Partie: Fabian Goldhahn glich in der 72. Minute aus, Lucas Peyler erzielte in der 87. Minute den Siegtreffer. Großbeeren belohnte sich damit für eine kämpferische Leistung und klettert. ---

Der MTV Wünsdorf 1910 feierte beim MSV Zossen einen Kantersieg und gewann mit 7:0. Spartak Doda eröffnete in der 18. Minute und traf auch kurz nach der Pause (48.). Maximilian Hofmann erhöhte in der 50. Minute, ehe Florian Miegel (53.) und Kevin Böger per Foulelfmeter (56.) nachlegten. Hofmann traf erneut in der 78. Minute, Jon Mollenhauer stellte per Foulelfmeter (89.) den Endstand her. Zossen bleibt mit nur drei Punkten Vorletzter, während Wünsdorf den dritten Tabellenplatz festigt. ---

Der Breesener SV Guben Nord setzte seine Siegesserie fort und bezwang Eintracht Königs Wusterhausen mit 4:1. Erik Brose traf in der 22. Minute zur Führung, Luca Bäcker legte per Foulelfmeter in der 43. Minute nach. Sebastian Gunnar Morgenstern brachte die Gäste in der 63. Minute auf 2:1 heran, doch ein Eigentor von Yannes Böhme (80.) und ein weiterer Treffer von Brose in der Nachspielzeit (90.+3) besiegelten den Heimerfolg. ---

Im Spitzenspiel behielt Tabellenführer SG Schulzendorf 1931 mit 2:1 die Oberhand über den Teltower FV 1913. Bennet Wengler brachte Schulzendorf früh in Führung. Teltow kam durch ein unglückliches Eigentor von Levin Ganzer in der 59. Minute zum Ausgleich. Doch Ganzer machte seinen Fehler gut und erzielte in der 77. Minute das entscheidende Tor zum 2:1. Mit dem elften Saisonsieg baut Schulzendorf seine Tabellenführung weiter aus. ---