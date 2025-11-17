SG Schulzendorf mit Machtdemonstration – Fürstenwalde im Torrausch

Der 11. Spieltag der Landesklasse Ost bot alles, was Fußball ausmacht: Tore, Dramatik und klare Statements. Während Spitzenreiter SG Schulzendorf in Dahlewitz ein Schützenfest feierte, lieferte Fürstenwalde ein denkwürdiges 6:5 gegen Bestensee. Frankfurt profitierte vom Nichtantritt Admiras, und im Tabellenkeller jubelte der MSV Zossen.

Der SV Germania 90 Schöneiche II gewann souverän mit 3:0 gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Anton Hohlfeld war der Mann des Spiels und traf innerhalb einer Minute doppelt – in der 21. und 22. Minute stellte er die Weichen früh auf Sieg. Kurz vor der Pause erhöhte Max Otto Hanke in der 41. Minute auf 3:0. Schöneiche ließ danach nichts mehr anbrennen und feierte den fünften Saisonsieg. Für Dynamo bleibt die Lage ernst – mit nur einem Punkt aus dreizehn Spielen steckt das Team weiter tief im Tabellenkeller. ---

In Fürstenwalde entwickelte sich ein Torfestival der besonderen Art – am Ende gewann der FSV Union II mit 6:5 gegen den SV Grün-Weiß Union Bestensee. Schon nach einer Minute traf Tom Haack zur Führung, die Gordon Schust postwendend ausglich. Es folgten Treffer im Minutentakt: Luis Goldschmidt (16.) und erneut Haack (26.) trafen zum 3:1. Bestensee kämpfte sich durch Paul Niesler (40.) und einen Foulelfmeter von Schust (43.) zurück, ehe Gustav Lemke (46.) und Paul Ludwig (56.) die Partie für die Gäste drehten. Doch Union antwortete mit Leidenschaft – Patrick Hagen (66.), Haack mit seinem dritten Treffer (72.) und schließlich ein Eigentor von Karl Sperling (83.) machten das 6:5 perfekt. ---

Der SV Grün-Weiß Großbeeren sicherte sich in letzter Minute einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den SV Blau-Weiss Markendorf. Aljbert Hiseni brachte die Gastgeber in der 24. Minute per Foulelfmeter in Führung. Lange blieb es spannend, ehe Justin Rusko in der 81. Minute ausglich. Doch Fabian Goldhahn traf in der 90. Minute zum umjubelten 2:1-Endstand. Großbeeren klettert damit, während Markendorf eine bittere Niederlage einstecken musste. ---

Der FSV Admira 2016 sagte das Heimspiel gegen den 1. FC Frankfurt II ab. ---

Tabellenführer SG Schulzendorf demonstrierte seine ganze Klasse und fertigte Blau-Weiß Dahlewitz auswärts mit 7:0 ab. Steven Ewaldt eröffnete in der 3. Minute und legte in der 18. Minute nach, dazwischen traf Emilio Köhler in der 13. Minute. Lourden Wachter-Lehn erhöhte in der 27. Minute, ehe Ewaldt in der 37. Minute seinen Hattrick perfekt machte. In der Schlussphase setzte Leon Petrofsky mit zwei Treffern (84. und 87. Minute) das Ausrufezeichen. Schulzendorf bleibt mit zwölf Siegen aus dreizehn Spielen unangefochten an der Spitze – ein Klassenunterschied, der in Dahlewitz deutlich sichtbar war. ---

Im Duell zwischen dem Teltower FV und dem Breesener SV Guben Nord trennten sich beide Teams 2:2. Jannis Volger brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, Luca Bäcker erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Doch Teltow bewies Moral: Patryk Manczyk traf in der 89. Minute und rettete seinem Team mit einem weiteren Treffer in der Nachspielzeit (90.) den Punkt. Für Guben Nord endete die Partie zudem in Unterzahl, nachdem Arthur Schulz in der 66. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. ---

Der MSV Zossen 07 landete im Kellerduell bei Eintracht Königs Wusterhausen einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Florian Kozik brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Philipp Rülicke legte in der 57. Minute nach, ehe Kozik in der 74. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand besiegelte. Für Zossen war es der zweite Saisonsieg – und ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf. Königs Wusterhausen bleibt dagegen nach der elften Niederlage weiter auf Platz 14 hängen. ---

Im Duell der formstarken Teams trennten sich der MTV Wünsdorf 1910 und der FV Blau-Weiß 90 Briesen mit 1:1. Jonas Noske brachte Briesen in der 6. Minute früh in Führung, Maximilian Hofmann glich in der 17. Minute aus. Nach dem Platzverweis für Danilo Ballhorn (71.) musste Briesen in Unterzahl das Remis verteidigen – was am Ende gelang.