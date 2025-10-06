SG Schulzendorf mit 1:0-Arbeitssieg, BW Briesen trumpft mit 6:0 auf

Vor 40 Zuschauern im Heimspiel setzte der Aufsteiger aus Frankfurt ein echtes Ausrufezeichen. Schon nach fünf Minuten brachte Niclas Weddemar seine Mannschaft in Führung, als er zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später erhöhte Leon Bialek in der 10. Minute auf 2:0. Frankfurt spielte sich in einen Rausch – erneut war es Niclas Weddemar, der in der 20. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und auf 3:0 stellte. Auch danach ließ die Offensivpower der Oderstädter nicht nach. Erik Huwe schraubte das Ergebnis in der 32. Minute mit dem 4:0 weiter nach oben. Noch vor der Pause durfte auch Tobias Fiebig jubeln, der in der 38. Minute zum 5:0 traf. Damit war die Partie zur Halbzeit entschieden, Frankfurt ließ aber auch in der zweiten Hälfte nicht locker. Erik Huwe schnürte in der 74. Minute seinen Doppelpack und stellte das Ergebnis auf 6:0. Spätestens jetzt war es ein Debakel für Großbeeren. Die Gastgeber hatten dagegen noch immer Lust auf Tore. Tino Krotzeck markierte in der 82. Minute das 7:0, ehe Luis Müller in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 8:0 setzte. ---

Union Fürstenwalde II musste eine Heimniederlage hinnehmen. Gegen Eintracht Königs Wusterhausen lagen die Gastgeber schon zur Pause zurück. Ole Schadly sorgte mit einem Doppelschlag in der 38. und 45. Minute für die 2:0-Führung der Gäste. Zwar keimte kurz Hoffnung auf, als Ayyubbek Kulbekov in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2 verkürzte, doch im zweiten Durchgang verpasste Union den Ausgleich. Zu allem Überfluss sah Patrick Hagen in der 62. Minute die Rote Karte, womit das Comeback endgültig erschwert wurde. Für Union ein Rückschlag im Kampf um die Spitze, während Königs Wusterhausen mit diesem Auswärtssieg wertvolle Punkte im Abstiegskampf sammelte. ---

Das Duell zwischen Union Bestensee und MTV Wünsdorf endete ohne Sieger, hatte aber jede Menge zu bieten. Bereits in der 4. Minute brachte Spartak Doda die Gäste mit einem frühen Treffer in Führung. Doch Bestensee antwortete postwendend: Paul Niesler traf in der 12. Minute zum Ausgleich, ehe Gordon Schust nach 24 Minuten per Foulelfmeter das 2:1 für die Hausherren erzielte. Wünsdorf zeigte Moral und kam durch Jürgen Ivanenko in der 32. Minute wieder zurück. Nach dem rasanten Beginn verflachte die Partie etwas, sodass es beim 2:2 blieb. Für Wünsdorf bedeutet das Remis einen kleinen Dämpfer im Titelrennen, während Bestensee mit nun zehn Punkten weiter im Mittelfeld mitmischt. ---

Der FSV Admira kassierte gegen Teltow eine unglückliche Heimniederlage. Nach torloser erster Hälfte waren es die Gäste, die den Unterschied machten: Benedict Frieauff traf in der 57. Minute zum 0:1, und Tim Friedrich erhöhte in der 76. Minute auf 0:2. Zwar sorgte Andre Hönow nur drei Minuten später für den Anschlusstreffer, doch am Ende reichte es nicht mehr für Admira. Mit dem 2:1-Auswärtserfolg schiebt sich der Teltower FV weiter in die Spitzengruppe vor und hält mit fünf Siegen aus sechs Spielen Anschluss an Schulzendorf. Admira bleibt mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel stecken. ---

Blau-Weiß Dahlewitz zeigte sich nach der Niederlage in Teltow gut erholt. Schon in der 7. Minute brachte Mirko Boock die Gastgeber in Führung. Lange blieb es spannend, bis Dominique Heese in der 73. Minute auf 2:0 stellte. Germania Schöneiche II verkürzte nur wenige Minuten später durch Robert Weinert (77.), doch Benjamin Lehmann setzte in der 88. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Dahlewitz bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Schöneiche mit der dritten Niederlage im sechsten Spiel etwas zurückfällt. ---

Für den MSV Zossen wird die Lage immer schwerer. Auch gegen Briesen setzte es eine deutliche 0:6-Heimniederlage. Dabei begann das Debakel in der 32. Minute, als Danilo Ballhorn zum 0:1 traf. Nach der Roten Karte für Louis Noah Creutzburg in der 52. Minute brachen alle Dämme. Justin Winkel (56.), Horst-Nico Laube (59.), Thomas Zupp (68.), Wojciech Stanislaw Zieniewicz (69.) und Justin Gruel (88.) machten das halbe Dutzend voll. Zossen steht weiter punktlos am Tabellenende, Briesen hingegen verschafft sich mit nun zehn Punkten Luft. ---

Der Breesener SV Guben Nord hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den SV Markendorf feierte die Mannschaft einen klaren 4:1-Sieg – und wieder einmal war es Jannis Volger, der den Unterschied machte. Schon in der 12. Minute traf er zum 1:0, nach 32 Minuten legte er seinen zweiten Treffer nach. Zwar konnte Tommy Schröter kurz vor der Pause auf 2:1 verkürzen, doch Guben Nord blieb am Drücker. Erneut Jannis Volger mit seinem dritten Tor (66.) und schließlich sein vierter Treffer in der 79. Minute sorgten für klare Verhältnisse. ---