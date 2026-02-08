SG Schulzendorf: „Komplett zufrieden ist man als Trainer nie“

– Foto: Jan Ahlschläger/Verein

Die SG Schulzendorf führt die Landesklasse Ost mit 42 Punkten an. Trainer Jeffrey Schuffenhauer erklärt im FuPa-Teamcheck, warum „mannschaftliche Geschlossenheit“ trägt, was die einzige Niederlage auslöste – und weshalb die Rückrunde „mental anspruchsvoll“ wird.

Momentaufnahme an der Spitze – und trotzdem der Blick auf Details „Mit dem Tabellenstand und der Punktausbeute können wir natürlich sehr zufrieden sein“, sagt Jeffrey Schuffenhauer. „Platz 1 nach der Hinrunde ist eine schöne Momentaufnahme und eine Bestätigung für die Arbeit der Mannschaft.“ Gleichzeitig bleibt der Trainer in der Bewertung bewusst wach: „Trotzdem sehe ich immer auch Dinge, die wir weiter verbessern können.“ Und er betont den Grundsatz, der seine Ansprache prägt: „Komplett zufrieden ist man als Trainer nie – aber es lief sehr gut bisher.“

52:14 Tore – Balance als Prinzip, nicht als Zufall Die Zahlen sind beeindruckend: 52 Tore, 14 Gegentreffer. Doch Schuffenhauer macht deutlich, dass dahinter ein Plan steht. „Diese Balance ist extrem wichtig“, sagt er. „Wir wollen attraktiven Fußball spielen, aber immer mit der nötigen Absicherung.“ Und er definiert Defensive nicht als Aufgabe weniger: „Entscheidend ist, dass die Defensive nicht nur aus der Abwehrkette besteht, sondern die gesamte Mannschaft gegen den Ball arbeitet.“

Konstanz als Markenzeichen: „Jeder Spieler kennt seine Rolle“ Dass Schulzendorf nach 15 Spielen nur eine Niederlage kassiert hat, erklärt Schuffenhauer mit einem klaren Kern: „Der Schlüssel liegt ganz klar in der mannschaftlichen Geschlossenheit.“ Für ihn greift vieles ineinander: „Jeder Spieler kennt seine Rolle und Aufgaben und zieht voll mit.“ Dazu komme „eine hohe Trainingsbeteiligung, klare Abläufe und eine sehr gute Mentalität, gerade in engen Spielen“. Entscheidend sei auch der Umgang mit Druckmomenten: „Wir bleiben ruhig, auch wenn es mal nicht perfekt läuft.“

Die Phase nach der einzigen Niederlage – „kein Bruch“

Ein einzelnes Spiel als Schlüsselmoment? Schuffenhauer denkt anders. „Eher als ein einzelner Moment war es eine Phase, die für mich sehr aussagekräftig war – nämlich die Zeit nach unserer einzigen Saisonniederlage gegen Frankfurt II.“ Für ihn war nicht das Ergebnis entscheidend, sondern die Reaktion: „Entscheidend war, dass diese Niederlage keinen Bruch in der Mannschaft ausgelöst hat.“

Schulzendorf fand sofort zurück in die Spur: „Wir haben direkt das darauffolgende Spiel wieder gewonnen und in den Wochen danach schnell unsere Souveränität zurückgefunden.“ Für Schuffenhauer ist das der Beleg: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, hat gezeigt, dass sie mental stabil ist und sich nicht aus der Bahn werfen lässt.“

Keine Einzelkritik, keine Einzel-Lobhudelei – „als Team funktionieren“

Auf die Frage nach herausragenden Spielern bleibt der Trainer konsequent: „Ich möchte bewusst keine Einzelspieler herausheben.“ Der Grund ist Teil der Identität: „Unsere Stärke liegt darin, dass wir als Team funktionieren.“ Schuffenhauer sieht den Erfolg als gemeinsames Produkt: „Jede Mannschafts­einheit – Defensive, Mittelfeld und Offensive – hat ihren Anteil am Erfolg.“ Genau daraus entstehe die Stabilität: „Genau diese Ausgeglichenheit macht uns aktuell so stark.“

Wintervorbereitung: kreativ wegen Wetter, Fokus wieder aufs Fußballerische

Die Vorbereitung beschreibt Schuffenhauer als „etwas durchwachsen“. Der Grund liegt für ihn klar in den äußeren Bedingungen: „Die Witterungsbedingungen der letzten Wochen haben uns dazu gezwungen, bei den Trainingsorten sehr kreativ zu werden.“ Trotzdem wurde der Plan umgesetzt: „Dennoch konnten wir sowohl die geplanten Trainingseinheiten als auch die individuellen Laufeinheiten, die die Spieler vorab absolviert haben, wie vorgesehen umsetzen.“

Dadurch sei die Richtung wieder klarer geworden: „So konnten wir trotz der Umstände den Fokus wieder zunehmend auf das Fußballerische legen.“ Und der Wunsch für die nächsten Wochen ist deutlich: „Jetzt hoffen wir, dass das Wetter mitspielt, damit wir zeitnah wieder auf den Rasen zurückkehren und dort eine saubere und erfolgreiche Vorbereitung für die Rückrunde abschließen können.“

Testspiele: zwei Termine, klare Standortbestimmung

Schulzendorf hat zwei Testspiele fest geplant: am Samstag, 14.02.2026, bei Ludwigsfelde II um 14 Uhr sowie am Samstag, 21.02.2026, bei Blankenfelde um 14 Uhr. Schuffenhauer verbindet damit einen klaren Zweck: „Die Testspiele sollen uns zeigen, wo wir nach der Winterpause stehen und welche Bereiche wir bis zum Rückrundenstart noch schärfen müssen.“

Kader: keine großen Veränderungen – aber ein Talent für die Rückrunde

„Größere Veränderungen sind in der Winterpause nicht geplant“, stellt Schuffenhauer klar. „Wir sind mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden und sehen keinen Handlungsdruck.“ Dennoch gibt es eine Ergänzung: „Wir konnten einen talentierten Nachwuchsspieler aus der U19 von Fortuna Biesdorf für uns gewinnen, der zur Rückrunde zur Mannschaft stoßen wird.“

Schuffenhauer betont, dass es nicht nur sportlich passt: „Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns.“ Der Plan ist behutsam: Der Spieler „soll behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden“.

Rückrunde: kein Rechnen, keine Parolen – „von Spiel zu Spiel“

Die Zielsetzung bleibt kontrolliert. „Unser Ziel ist es, unsere Leistung aus der Hinrunde zu bestätigen“, sagt Schuffenhauer. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen weiterhin konstant punkten.“ Dass jeder die Ausgangslage kennt, verschweigt er nicht: „Natürlich weiß jeder, wo wir stehen.“ Doch genau deshalb gehe es um den richtigen Fokus: „Wir versuchen bewusst, den Fokus auf unsere Aufgaben zu legen und nicht auf Tabellenrechnungen.“

Warnung vor dem Druck von außen: „Jeder Gegner uns schlagen will“

Schuffenhauer erwartet eine zweite Saisonhälfte, die emotional schwerer werden kann als die erste: „Wir dürfen nicht nachlassen – weder im Training noch in den Spielen.“ Seine Prognose ist eindeutig: „Die Rückrunde wird mental anspruchsvoll, weil jeder Gegner uns schlagen will.“ Die Antwort darauf soll dieselbe sein wie in der Hinrunde: „Wenn wir konzentriert bleiben und weiter als Einheit auftreten, haben wir gute Chancen, unseren Weg erfolgreich fortzusetzen.“

Tabellenbild: Schulzendorf vornweg, Frankfurt II als Verfolger

Nach 15 Spieltagen steht die SG Schulzendorf 1931 mit 14 Siegen und einer Niederlage bei 42 Punkten und 52:14 Toren auf Rang eins. Dahinter folgt der 1. FC Frankfurt II mit 36 Punkten und ebenfalls 52 erzielten Treffern, aber 20 Gegentoren. Schulzendorf bleibt für Schuffenhauer dennoch vor allem eines: „eine schöne Momentaufnahme“ – und ein Auftrag, „nicht nachzulassen“.