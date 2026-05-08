SG Schulzendorf greift nach dem Titel – Teltow kämpft ums Podium

Die Landesklasse Ost steuert auf ihren Höhepunkt zu. Am 25. Spieltag treffen acht Mannschaften aufeinander – im Titelrennen, im Kampf ums Mittelfeld und im verzweifelten Bemühen, dem Abstiegsstrudel zu entkommen. Fünf Spieltage vor Schluss sind die Verhältnisse klar – doch Spannung und Dramatik sind allgegenwärtig.
Zwei Nachbarn, zwei Welten: Wünsdorf steht mit 37 Punkten auf Rang fünf und mitten im Rennen um die vorderen Plätze. Zossen dagegen belegt als Schlusslicht mit lediglich neun Punkten und einer Bilanz von 3 Siegen aus 24 Spielen eine erschreckend klare Außenseiterposition. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit – Zossen verlor mit 0:7. Es wäre eine mittlere Sensation, sollte sich das Blatt diesmal wenden. Für Wünsdorf geht es darum, den Anschluss an die oberen Plätze zu behaupten; für Zossen um mehr als nur Punkte – um Würde und Moral in einer schweren Saison.
Ein Kellerduell mit Brisanz: Dynamo Eisenhüttenstadt liegt auf dem vorletzten Platz, hat 11 Punkte aus 24 Spielen geholt und nur drei Siege vorzuweisen. Markendorf ist mit 32 Punkten und Rang elf zwar deutlich besser aufgestellt, doch auch der Abstand nach unten ist noch überschaubar. Das Hinspiel ging eindeutig an Markendorf – 4:0. Für Dynamo ist dieser Spieltag ein Pflichttermin: Punkte zu holen ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Markendorf wiederum kann mit einem Sieg eine wertvolle Sicherheitsmarge nach unten aufbauen.
Ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die in der Tabelle dicht beieinanderliegen: Schöneiche auf Rang sieben mit 37 Punkten, Fürstenwalde auf Rang sechs – ebenfalls 37 Punkte, jedoch mit besserer Tordifferenz. Im Hinspiel hatte Fürstenwalde das bessere Ende für sich und gewann 3:2. Nun ist Germania zu Hause und hat die Chance zur Revanche. Es geht um mehr als drei Punkte: Eine Niederlage könnte den Anschluss nach oben kosten, ein Sieg könnte Fürstenwalde hinter sich lassen. Dieses Spiel ist der Mittelpunkt des Spieltags – direkt, intensiv, offen.
Das Spiel des Spieltags – und möglicherweise das Spiel der Saison. Schulzendorf ist mit 61 Punkten und einer Tordifferenz von +58 der dominierende Tabellenführer, hat 20 von 24 Spielen gewonnen und eine Bilanz aufgestellt, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Nur vier Niederlagen in 24 Spielen, 80 erzielte Tore – die Zahlen sprechen für sich. Teltow liegt auf Rang drei mit 44 Punkten und ist das einzige Team, das theoretisch noch die Chance hat, den Vorsprung von Schulzendorf zu verkürzen. Doch der Abstand beträgt bereits 17 Punkte. Das Hinspiel gewann Schulzendorf mit 2:1 – und Teltow weiß, dass ein Sieg heute Pflicht ist, wenn man an den Träumen festhalten will. Schulzendorf hingegen könnte mit einem Sieg und je nach Ergebnissen der Konkurrenz einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft machen.
Für Königs Wusterhausen wird es von Woche zu Woche enger. Mit nur 19 Punkten aus 24 Spielen und lediglich sechs Siegen droht der Abstieg immer konkreter zu werden. Guben Nord dagegen befindet sich mit 43 Punkten und Platz vier in einer komfortablen Situation – und hat im Hinspiel die Stärke bereits bewiesen: 4:1 auswärts. KW braucht dringend Punkte, um die Lücke zu den Plätzen im gesicherten Mittelfeld zu schließen. Gelingt das nicht, könnten die verbleibenden fünf Spieltage zum bitteren Countdown werden.
Großbeeren steckt tief im Abstiegskampf: Platz zwölf, 27 Punkte, eine negative Tordifferenz von –22. Briesen hingegen hat sich mit 34 Punkten auf Rang zehn ein Polster erarbeitet. Im Hinspiel hatte Großbeeren das Nachsehen – 1:2. Nun steht die Heimmannschaft unter Zugzwang. Drei Punkte sind kein Luxus mehr, sie sind überlebenswichtig. Für Briesen dagegen könnte ein Sieg den letzten Nerv des direkten Abstiegskandidaten brechen – und damit die eigene Situation nachhaltig entspannen.
Admira befindet sich in einer sportlich dramatischen Lage: 12 Punkte, 20 Niederlagen, kein einziger Unentschieden in 24 Spielen – die Zahlen zeigen, dass es in dieser Saison kaum Konstanz gibt. Bestensee dagegen ist mit 36 Punkten auf Rang acht gut im Rennen. Das Hinspiel gewann Admira jedoch überraschend mit 2:1. Dieses Resultat zeigt: Admira ist nicht chancenlos, auch wenn die Gesamtlage düster ist. Ein Heimsieg wäre ein kleines Wunder – und vielleicht der Beginn einer späten Aufholjagd, auch wenn die Zeit knapp wird.
Ein Spiel mit Tabellenspannung: Dahlewitz liegt auf Rang neun mit 36 Punkten – ein Spiel weniger als die meisten Konkurrenten. Frankfurt (Oder) II belegt Rang zwei mit 57 Punkten und ist gemeinsam mit Schulzendorf der formstärkste Klub der Liga. Im Hinspiel trennten sich beide 3:3 – ein emotionales Duell. Frankfurt geht als klarer Favorit in diese Partie. Doch Dahlewitz hat Heimrecht und das Hinspiel gezeigt, dass hier nicht früh aufgegeben wird. Drei Punkte für Frankfurt würden den zweiten Platz weiter festigen – Dahlewitz wiederum könnte mit einem Sieg noch einmal nach oben rücken.
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