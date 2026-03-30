SG Schulzendorf büßt Vorsprung ein – Sechsfach-Gala in Frankfurt Landesklasse Ost: Der Überblick auf die Partien des 20. Spieltags von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kenny Fuhrmann

In der Landesklasse Ost hat sich das Bild an der Tabellenspitze nach dem 20. Spieltag merklich gewandelt. Während der bisherige Dominator aus Schulzendorf erneut Punkte liegen ließ, demonstrierte der Verfolger aus Frankfurt seine Ambitionen mit einem Kantersieg. Im Tabellenkeller hingegen sorgten knappe Entscheidungen für eine Verdichtung des Feldes, was die Intensität im Kampf um den Klassenerhalt weiter verschärft.

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In einer einseitigen Begegnung feierte die Reserve des 1. FC Frankfurt ein Schützenfest gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Die Zuschauer erlebten eine außergewöhnliche Einzelleistung, die dieses Spiel prägte und frühzeitig in eine klare Richtung lenkte. Das 1:0 erzielte Niclas Weddemar bereits in der 2. Minute. Nur wenig später erhöhte erneut Niclas Weddemar in der 12. Minute auf 2:0, bevor derselbe Spieler in der 14. Minute mit dem 3:0 einen frühen Hattrick vollendete. Noch in der Anfangsphase baute Rick Drews die Führung in der 16. Minute auf 4:0 aus. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die drückende Überlegenheit der Hausherren nahtlos fort. Niclas Weddemar markierte in der 52. Minute das 5:0, ließ in der 68. Minute das 6:0 folgen und setzte mit dem 7:0 in der 89. Minute den Schlusspunkt unter eine für die Gäste bittere Partie. ---

In einem diszipliniert geführten Spiel vor 51 Zuschauern setzten sich die Gäste aus Wünsdorf durch. Spartak Doda erzielte in der 22. Minute das 0:1, woraufhin Tom Haack in der 26. Minute für Fürstenwalde zum 1:1 ausgleichen konnte. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz, da Maximilian Hofmann in der 29. Minute die erneute Führung zum 1:2 markierte. Jürgen Ivanenko stellte in der 57. Minute den 1:3-Endstand her. Wünsdorf klettert damit auf den vierten Tabellenplatz.

Dieses Kellerduell lockte 134 Zuschauer an und bot eine von Vorsicht geprägte Partie. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, als Jamel Trezor Nganamond Ilondo in der 46. Minute den Treffer zum 0:1 erzielte. Königs Wusterhausen verteidigte diesen knappen Vorsprung bis zum Ende und schiebt sich mit nun 13 Punkten an der Admira vorbei auf Platz 13.

Dahlewitz untermauerte vor 69 Zuschauern seine Heimstärke gegen den Tabellendritten. Rene Blume brachte die Blau-Weißen in der 21. Minute mit 1:0 in Front. Teltow bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, wurde jedoch in der Nachspielzeit ausgekontert. Dominique Heese traf in der 93. Minute zum 2:0. Dahlewitz verbessert sich damit auf 31 Punkte, während Teltow bei 37 Zählern stagniert.

Eine Überraschung erlebten die 110 Zuschauer in Guben. Zunächst verlief alles nach Plan für den Favoriten, als Luca Bäcker in der 34. Minute das 1:0 erzielte. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt: Thomas Zupp glich in der 67. Minute zum 1:1 aus. In der vierten Minute der Nachspielzeit (94.) gelang Marvin Benno Lähne der Siegtreffer zum 1:2 für Briesen, das damit wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammelt.

Der Tabellenführer stolperte vor 70 Zuschauern erneut. Bereits in der 1. Minute brachte Bartosz Donigiewicz die Gäste aus Markendorf mit 0:1 in Führung. Steven Ewaldt konnte in der 25. Minute zum 1:1 ausgleichen. Als Emilio Köhler in der 55. Minute zum 2:1 traf, schien die Partie für den Primus gelaufen, doch Justin Rusko sicherte Markendorf in der 78. Minute das 2:2. Schulzendorf bleibt zwar mit 52 Punkten Erster, der Vorsprung schmilzt jedoch.

In einem turbulenten Spiel vor 57 Zuschauern sahen die Gäste aus Großbeeren nach Toren von Lucas Peyler (18.), Aljbert Hiseni (22.) und Linus Belitz (25.) bereits wie der sichere Sieger aus. Robin Jackels leitete in der 26. Minute mit dem 1:3 die Aufholjagd ein. Gustav Lemke (48.), erneut Robin Jackels (55.) und John Janisch (58.) drehten das Spiel auf 4:3 für Bestensee. Lucas Peyler rettete Großbeeren in der 78. Minute mit dem 4:4 zumindest einen Punkt.