SG Schorndorf: "Wir werden das im Detail aufarbeiten"

Die SG Schorndorf hat am gestrigen Sonntag einen bitteren Rückschlag in der Landesliga hinnehmen müssen. Gegen die SpVgg Satteldorf unterlag das Team um den Kapitän Matthias Morys mit 0:3 (0:2), womit die schöne Serie von fünf ungeschlagenen Spielen abrupt endete. Die Niederlage verhinderte den Sprung auf den dritten Tabellenplatz.

Besonders bitter: Die SG stellte vor dem Spiel die beste Offensive der Liga, konnte daran aber an diesem Tag nicht anknüpfen. Während die Pleite aufgrund haarsträubender individueller Fehler und einer eklatanten Abschlussschwäche als verdient gelten muss, fiel das Ergebnis gegen abgezockte und leidenschaftlich kämpfende Satteldorfer deutlich zu hoch aus.

Der Aluminium-Fluch des Tages schlug erstmals in der 6. Minute zu, als Niklas Rössler mit einem satten Linksschuss nur den Pfosten traf. Fünf Minuten später musste SG-Keeper Fatih Aydin bei einem direkten Freistoß von Toni Weihbrecht sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. In der 15. Minute war es erneut Rössler, der per Distanzschuss die Latte traf. Satteldorf fand in der ersten Halbzeit offensiv eigentlich kaum statt, verteidigte aber kompromisslos und verlor nie die taktische Kontrolle.

Dabei schienen die Vorzeichen gut: In der zweiten Pokalrunde hatte sich Schorndorf noch souverän mit 6:3 gegen denselben Gegner durchgesetzt. Entsprechend übernahmen die Daimlerstädter sofort das Kommando und drückten die Gäste tief in deren Hälfte. Die Anfangsphase war ein Sturmlauf: Bis zur 30. Minute erzwangen die Hausherren sage und schreibe zehn Eckbälle, die jedoch alle ungenutzt blieben.

Die Schorndorfer Angriffsbemühungen wirkten zwar optisch überlegen, aber im Zentrum oft ideenlos. Das Unglück nahm in der 29. Minute seinen Lauf: Nach einem weiteren harmlosen Eckball der Hausherren landete der Klärversuch der Schorndorfer Absicherung direkt vor den Füßen von Julian Konrads. Dieser fackelte nicht lange und lupfte den Ball über den chancenlosen Keeper Aydin zum 0:1 ins Netz. Der Schock mündete in die nächste kalte Dusche: Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld wurde Baris Yerlikaya in der 37. Minute freigespielt, setzte sich gegen Aydin durch und schob zum 0:2 ein.

Trainer Koray Yildiz zeigte sich nach der Partie frustriert über diesen Durchgang: "In der ersten Halbzeit fehlte uns die notwendige Struktur im letzten Drittel, wir agierten zu wenig zielgerichtet. Satteldorf war taktisch gut eingestellt und wir haben sie durch unnötige Ballverluste förmlich zu den Toren eingeladen. Auf diesem Niveau – und das müssen wir intern klar analysieren – werden individuelle Fehler gnadenlos bestraft."

Yildiz reagierte zur Halbzeitpause mit einem Dreifachwechsel, der die Mannschaft sichtlich aggressiver und fokussierter auf den Platz zurückbrachte. Schorndorf drängte auf den Anschlusstreffer und erarbeitete sich Chance um Chance, doch das Tor schien wie vernagelt.

In der 58. Minute jagte Jamie Miller eine Riesenchance aus zentraler Position über das Tor. Nur vier Minuten später rutschte derselbe Miller nach einem Abpraller vor dem leeren Tor aus und schoss den Ball erneut über den Kasten. Als Rössler in der 65. Minute einen Freistoß aus 20 Metern scharf aufs Tor der Gäste brachte, parierte Kostan im Tor der Gäste glänzend.

In der 68. Minute nahm Luis Eren Deniz nach einem Eckball den Ball außerhalb des Strafraums volley und traf zum dritten Mal Aluminium – wieder Pfosten. Der Nachschuss von Milan Savic landete zwar im Tor, doch zum Entsetzen der Gastgeber sah der Linienrichter aus dem Getümmel heraus eine Abseitsstellung.

Trotz des Dauerdrucks wollte der Anschlusstreffer gegen einer leidenschaftlich verteidigenden Satteldorfer Mannschaft, die sich mit Leib und Seele in jeden Ball warf, einfach nicht fallen. In der 86. Minute setzten die Satteldorfer den Schlusspunkt: Ein Fehlpass im eigenen Spielaufbau der Schorndorfer leitete einen schnellen Konter ein. David Paulo wurde in Szene gesetzt und traf zum 0:3-Endstand. Selbst danach vergab Matthias Morys aus kurzer Distanz noch eine Großchance (89.).

Trotz der Niederlage sah Yildiz eine Reaktion seines Teams nach der Pause: "Die Reaktion der Mannschaft nach der Pause war absolut positiv, wir haben die geforderte Mentalität gezeigt. Allerdings ist es gegen einen solchen Gegner bei einem 0:2-Rückstand extrem schwierig, das Momentum komplett zu drehen. Die Effizienz vor dem Tor entsprach heute nicht unseren Standards. Wir werden das im Detail aufarbeiten, um nächste Woche die notwendigen Punkte einzufahren."

Am Ende triumphierten die Satteldorfer dank ihrer Abgezocktheit in der Chancenverwertung und einem unbändigen Kampfgeist verdient. Die SG Schorndorf muss sich eingestehen, dass die Niederlage auf drei Gegentore durch individuelle Fehler und eine mangelhafte Chancenverwertung zurückzuführen ist. Nächste Woche haben die Daimlerstädter die Chance zur Wiedergutmachung im Auswärtsspiel in Pleidelsheim.