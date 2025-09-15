– Foto: SKV Rutesheim

SG Schorndorf: "Wir waren zu naiv" Last-Minute-K.o. für die SG Schorndorf im Landesliga-Heimspiel gegen den SKV Rutesheim

Es war das erwartet schwere Spiel: Die SG Schorndorf empfing in der Landesliga, Staffel 1, den bis dahin unangefochtenen Tabellenführer SKV Rutesheim zu einem Duell, das als taktische Meisterprüfung begann und in einem emotionalen Chaos endete. Am Ende stand eine bittere 2:3 (1:0)-Heimniederlage, die nicht nur sportlich schmerzt, sondern auch eine wichtige Lektion erteilt.

Im ersten Durchgang hatte Rutesheim zwar mehr Ballbesitz, die klareren Torgelegenheiten erspielte sich jedoch Schorndorf. Nach einem ersten gefährlichen Abschluss von Rutesheims Laurin Stütz (20.), wurde die SG-Offensive zwingender. Matthias Morys scheiterte aus spitzem Winkel an Rutesheims Keeper Jan Göbel, bevor er in der 31. Minute die Führung für die Daimlerstädter vorbereitete. Nach einem energischen Durchbruch legte Morys quer auf Max Schulz, der zum 1:0 einschob. Schorndorf hätte vor der Pause sogar noch erhöhen können, doch ein Kopfball von Milan Savic klatschte an den Pfosten (38.) und ein Schuss von Enbiya Sengönül flog nur Zentimeter über das Tor (45.). Die Yildiz-Schützlinge verteidigten diszipliniert.

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem abwechslungsreichen und offenen Spiel mit hohem Tempo. Zunächst traf Schorndorfs Niklas Rössler mit einem Kopfball nach einer Ecke ebenfalls nur das Aluminium (53.). Der Ausgleich für Rutesheim fiel in der 65. Minute durch einen direkten Eckball von Marcel Held, der am zweiten Pfosten einschlug. Doch Schorndorf schlug prompt zurück: Nach einem zu kurzen Rückpass fing Altin Gashi den Ball ab und tunnelte Göbel eiskalt zum 2:1 (68.). In der Folge versäumten es die Schorndorfer, den Sack zuzumachen. Morys scheiterte im Eins-gegen-eins (71.) und nach einer scharfen Hereingabe verpasste Marcello Vulcano (74.). Die größte Chance ließ jedoch Moritz Zutz liegen, der den Ball aus zehn Metern vor dem leeren Tor neben den Kasten setzte (78.). Diese vergebenen Gelegenheiten sollten sich rächen. Rutesheim wurde ab der 80. Minute zwingender. Erst köpfte Stütz den Ball an den Pfosten, dann in der 86. Minute war es Hannes Obert, der im Strafraum zum 2:2-Ausgleich einköpfte.