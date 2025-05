SG Schorndorf will großen Schritt Richtung Landesliga machen

Der SSV Steinach-Reichenbach empfängt die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Steinach-Reichenbach hat in dieser Saison mit vielen Niederlagen zu kämpfen und braucht dringend Punkte, um sich aus der Abstiegssituation zu befreien. Oppenweiler-Strümpfelbach hat sich im oberen Mittelfeld etabliert.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Das Duell zwischen TSV Sulzbach-Laufen und TSV Schornbach ist ein Spiel, bei dem beide Teams befreit aufspielen können. Sulzbach-Laufen ist bereits als Absteiger festgelegt, Schornbach will den siebten Rang verteidigen.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Der SC Bühlertann trifft auf TSV Gaildorf. Bühlertann hat in dieser Saison schwierige Zeiten durchlebt und steht bereits als Absteiger fest. Gaildorf hingegen kämpft noch um die Meisterschaft und wird in diesem Spiel alles geben, um einen wichtigen Schritt in Richtung Titel und Aufstieg zu machen.

