SG Schorndorf vor Heimauftakt, TSG Öhringen startet auswärts

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, startet in eine neue Spielzeit. Wie werden sich die drei Aufsteiger schlagen? Wer beginnt mit einem Heimsieg? Mit diesen Partien beginnt die neue Saison:
Der FV Löchgau eröffnet die neue Saison zu Hause gegen den SSV Schwäbisch Hall. Die Löchgauer blicken auf eine solide Vorsaison zurück und wollen ihren Heimvorteil nutzen, um einen Auftaktsieg einzufahren. Schwäbisch Hall wird jedoch alles daransetzen, um mit einem positiven Ergebnis in die Saison zu starten.
Für die TSG Öhringen, einen der Aufsteiger aus der Bezirksliga, geht es gleich zu Beginn gegen GSV Pleidelsheim, der mit einer stabilen Saison im Vorjahr aufwartet. Öhringen wird versuchen, sich in der Landesliga zu etablieren, während Pleidelsheim als erfahrenes Team die Favoritenrolle innehat.
Satteldorf empfängt die SG Weinstadt. Beide Teams blicken auf eine gemischte Vorsaison zurück, wobei Satteldorf zu Hause stets gut auftrat. Weinstadt wird alles tun, um in diesem ersten Saisonspiel die drei Punkte zu holen und sich von der Konkurrenz abzuheben.
Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfängt im ersten Spiel den TSV Ilshofen. Leonberg/Eltingen wird auf den Heimvorteil bauen, während Ilshofen mit einer breiten Erfahrung in die Partie geht. Die Mannschaften stehen vor einem spannenden Duell, das viel über die Saisonambitionen aussagen könnte.
Der TSV Crailsheim empfängt den SV Kaisersbach zu einem klassischen Auftaktspiel. Crailsheim hat in der vergangenen Saison eine solide Leistung gezeigt und wird zu Hause alles daran setzen, gegen Kaisersbach zu bestehen, der als unbequemer Gegner bekannt ist.
Die SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SKV Rutesheim, ein Team, das im letzten Jahr einiges an Potenzial zeigte. Rutesheim möchte mit einem Auftaktsieg die Weichen für eine gute Saison stellen, während die SGM sich in der Liga behaupten will.
Schorndorf, ein weiterer Aufsteiger, empfängt den TV Oeffingen. Schorndorf wird als Aufsteiger sicherlich motiviert sein, den ersten Schritt in der neuen Liga zu machen. Oeffingen hingegen ist als etablierter Landesligist der Favorit und wird alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen.
