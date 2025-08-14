 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Robert Stolz

SG Schorndorf vor Heimauftakt, TSG Öhringen startet auswärts

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags

Die Landesliga Württemberg, Staffel 1, startet in eine neue Spielzeit. Wie werden sich die drei Aufsteiger schlagen? Wer beginnt mit einem Heimsieg? Mit diesen Partien beginnt die neue Saison:

---

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
15:00live

Der FV Löchgau eröffnet die neue Saison zu Hause gegen den SSV Schwäbisch Hall. Die Löchgauer blicken auf eine solide Vorsaison zurück und wollen ihren Heimvorteil nutzen, um einen Auftaktsieg einzufahren. Schwäbisch Hall wird jedoch alles daransetzen, um mit einem positiven Ergebnis in die Saison zu starten.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
15:30

Für die TSG Öhringen, einen der Aufsteiger aus der Bezirksliga, geht es gleich zu Beginn gegen GSV Pleidelsheim, der mit einer stabilen Saison im Vorjahr aufwartet. Öhringen wird versuchen, sich in der Landesliga zu etablieren, während Pleidelsheim als erfahrenes Team die Favoritenrolle innehat.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
15:30live

Satteldorf empfängt die SG Weinstadt. Beide Teams blicken auf eine gemischte Vorsaison zurück, wobei Satteldorf zu Hause stets gut auftrat. Weinstadt wird alles tun, um in diesem ersten Saisonspiel die drei Punkte zu holen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
15:30

Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfängt im ersten Spiel den TSV Ilshofen. Leonberg/Eltingen wird auf den Heimvorteil bauen, während Ilshofen mit einer breiten Erfahrung in die Partie geht. Die Mannschaften stehen vor einem spannenden Duell, das viel über die Saisonambitionen aussagen könnte.

---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
15:30

Der TSV Crailsheim empfängt den SV Kaisersbach zu einem klassischen Auftaktspiel. Crailsheim hat in der vergangenen Saison eine solide Leistung gezeigt und wird zu Hause alles daran setzen, gegen Kaisersbach zu bestehen, der als unbequemer Gegner bekannt ist.

---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
15:00

Die SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SKV Rutesheim, ein Team, das im letzten Jahr einiges an Potenzial zeigte. Rutesheim möchte mit einem Auftaktsieg die Weichen für eine gute Saison stellen, während die SGM sich in der Liga behaupten will.

---

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
15:30

Schorndorf, ein weiterer Aufsteiger, empfängt den TV Oeffingen. Schorndorf wird als Aufsteiger sicherlich motiviert sein, den ersten Schritt in der neuen Liga zu machen. Oeffingen hingegen ist als etablierter Landesligist der Favorit und wird alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen.

---

Mi., 24.09.2025, 19:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
19:00

