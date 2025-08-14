SG Schorndorf vor Heimauftakt, TSG Öhringen startet auswärts

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim TSG Öhringen Öhringen 15:30 PUSH

Für die TSG Öhringen, einen der Aufsteiger aus der Bezirksliga, geht es gleich zu Beginn gegen GSV Pleidelsheim, der mit einer stabilen Saison im Vorjahr aufwartet. Öhringen wird versuchen, sich in der Landesliga zu etablieren, während Pleidelsheim als erfahrenes Team die Favoritenrolle innehat. ---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf SG Weinstadt SG Weinstadt 15:30 live PUSH

Satteldorf empfängt die SG Weinstadt. Beide Teams blicken auf eine gemischte Vorsaison zurück, wobei Satteldorf zu Hause stets gut auftrat. Weinstadt wird alles tun, um in diesem ersten Saisonspiel die drei Punkte zu holen und sich von der Konkurrenz abzuheben. ---

Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfängt im ersten Spiel den TSV Ilshofen. Leonberg/Eltingen wird auf den Heimvorteil bauen, während Ilshofen mit einer breiten Erfahrung in die Partie geht. Die Mannschaften stehen vor einem spannenden Duell, das viel über die Saisonambitionen aussagen könnte. ---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr TSV Crailsheim Crailsheim SV Kaisersbach Kaisersbach 15:30 PUSH

Der TSV Crailsheim empfängt den SV Kaisersbach zu einem klassischen Auftaktspiel. Crailsheim hat in der vergangenen Saison eine solide Leistung gezeigt und wird zu Hause alles daran setzen, gegen Kaisersbach zu bestehen, der als unbequemer Gegner bekannt ist. ---

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene SKV Rutesheim Rutesheim 15:00 PUSH

Die SGM Krumme Ebene am Neckar trifft auf SKV Rutesheim, ein Team, das im letzten Jahr einiges an Potenzial zeigte. Rutesheim möchte mit einem Auftaktsieg die Weichen für eine gute Saison stellen, während die SGM sich in der Liga behaupten will. ---