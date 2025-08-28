SG Schorndorf verpasst Pokal-Coup nach dramatischer Aufholjagd

Die Pokalreise der SG Schorndorf endete am gestrigen Mittwoch im WFV-Pokal-Achtelfinale auf denkbar bittere Weise. Gegen den Oberligisten FV Ravensburg führte der Landesligist, der in der Runde zuvor bereits Oberligist Türkspor Neckarsulm überraschend aus dem Wettbewerb geworfen hatte, mit 2:0 und spielte in Überzahl. Doch ein kaum zu fassender Leistungseinbruch innerhalb von nur sieben Minuten sorgte für die späte Wende und beendete den Traum vom Viertelfinale.

Das Spiel begann, wie es zu erwarten war: Die SG Schorndorf, die auf mehrere Leistungsträger verzichten musste, überließ dem favorisierten Gast aus Ravensburg den Ballbesitz. Zwar kamen die Ravensburger durch Marek Bleise (11.) und Nesreddin Kenniche (14.) zu ersten Chancen, doch Schorndorf stand defensiv kompakt und ließ keine weiteren Tormöglichkeiten zu.

In Überzahl wuchs die Hoffnung der Schorndorfer noch und nur zwei Minuten später machte Niklas Rössler den Traum vom großen Coup mit einem sehenswerten Freistoß zum 2:0 scheinbar perfekt. Der Einzug ins Viertelfinale lag plötzlich in der Luft. Doch die Schorndorfer hatten die Rechnung ohne den starken Oberligisten gemacht. Innerhalb von nur sieben Minuten kippte die Partie komplett. Nach einem Foul verwandelte Daniele Gabriele einen Elfmeter zum 2:1 (42.).

In der 17. Minute gelang den Hausherren die überraschende Führung. Eine Flanke von der rechten Seite von Luis Deniz wurde entscheidend abgefälscht und segelte in hohem Bogen über den Ravensburger Schlussmann Ramon Castelluci hinweg ins Tor. Beflügelt von der Führung erspielten sich die Daimlerstädter weitere Chancen. Zunächst traf Niklas Rössler nach einem Freistoß den Pfosten (28.), dann wurde ein Schuss von Luka Petrovic im letzten Moment geblockt (32.). Die Sensation schien greifbar, als Ravensburgs Kevin Wistuba in der 36. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

Nur zwei Minuten später stand Marek Bleise mutterseelenallein im Strafraum und köpfte zum 2:2- Ausgleich ein. In der Nachspielzeit traf Yilmaz Daler mit einem Distanzschuss zum 2:3. "Die Rote Karte und die 2:0-Führung waren trügerisch", analysierte Trainer Koray Yildiz nach dem Spiel. "Wir haben in der entscheidenden Phase nicht mehr mit der nötigen Leidenschaft verteidigt und waren nicht bereit, die Extrameter zu gehen. Dabei wurde vergessen, dass wir immer noch gegen einen starken Oberligisten spielen."

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Der Oberligist dominierte das Spielgeschehen und kontrollierte den Ball, während den Schorndorfern langsam die Kraft ausging. Nur einmal wurde es noch gefährlich, als eine scharfe Flanke von Yannick Munk an Freund und Feind vorbeiflog (62.). Die Entscheidung fiel durch individuelle Fehler im Schorndorfer Spielaufbau: In der 68. Minute eroberte Nesreddin Kenniche den Ball, legte quer und Felix Schäch schob zum 2:4 ein. Dieser Treffer zog den Schorndorfern endgültig den Zahn. Als Kenniche in der 79. Minute ebenfalls nach einem Ballverlust im Spielaufbau auf 2:5 erhöhte, war die Partie entschieden.

Laut Trainer Yildiz war die Niederlage letztlich verdient. "Ravensburg hat verdient gewonnen. In den entscheidenden Szenen war der Klassenunterschied nicht zu übersehen." Trotz des bitteren Endes zieht er ein positives Fazit: "Wir haben heute definitiv nicht verloren, sondern sehr viel dazugewonnen. Wir hatten heute gegen einen Oberligisten einen Altersdurchschnitt von 22 Jahren, da dürfen die Jungs Fehler machen, das ist Teil des Lernprozesses. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Diese Spiele sind neben den Highlights auch eine wichtige Lektion für die Mannschaft. Wir müssen die positiven Aspekte aus diesen Spielen nun in den Liga-Alltag übertragen und aus den Fehlern lernen."

Auch wenn der Traum vom Viertelfinale geplatzt ist, kann die SG Schorndorf stolz auf ihre Pokalreise sein, auf der sie mit Türkspor Neckarsulm bereits einen Oberligisten bezwingen konnte.