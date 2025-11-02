SG Schorndorf verliert beim Schlusslicht, Ilshofen gleicht spät aus

Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle. ---

Das Topspiel zwischen dem SKV Rutesheim und dem FV Löchgau endete 2:2 – mit einem dramatischen Schlusspunkt. Joshua Schneider brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Benjamin Hammann für Löchgau aus. Nach einer umkämpften zweiten Hälfte drehte Furkan Yumurtaoglu in der 75. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Rutesheim stemmte sich gegen die Niederlage: In der 89. Minute erzielte Ioannis Savvoulidis den späten Ausgleich. Kurz darauf sah Flavio Heiler (89.) die Rote Karte. ---

Die Sport-Union Neckarsulm setzte mit einem klaren 3:0-Sieg bei der SpVgg Satteldorf ein Ausrufezeichen. Fatlum Maliqi eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mattia Trianni mit einem Doppelschlag (55. und 63. Minute) für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg festigt Neckarsulm seine Position im Mittelfeld, während Satteldorf weiter im unteren Tabellendrittel bleibt. ---

Der SV Leonberg/Eltingen feierte einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde in Führung und verteidigten diese konzentriert. In der Schlussminute sorgte der zweite Treffer für die Entscheidung. Vor 215 Zuschauern zeigte Leonberg eine geschlossene Mannschaftsleistung, während Heimerdingen den Blick zunehmend nach unten richten muss. ---



Der Tabellenletzte setzte kurz nach der Pause den entscheidenden Treffer, als Daniel Pfeiffer in der 47. Minute zum 1:0 abschloss. Schorndorf drängte danach, schwächte sich aber durch die Gelb-Rote Karte gegen Altin Gashi in der 76. Minute und kam trotz Überzahlspiel des Gastgebers nicht mehr zum Ausgleich. ---



Die Gäste legten früh die Grundlage, als Kujtim Sylaj bereits in der 16. Minute zum 0:1 traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Weinstadt stabil und erhöhte durch den Handelfmeter von Faton Sylaj in der 72. Minute zum 0:2. ---



Die Gastgeber gingen spät in Führung, als Besart Krasniqi in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Ilshofen blieb jedoch dran und belohnte sich tief in der Nachspielzeit, als Tim Richter in der 90.+3 Minute zum 1:1 ausglich. ---



Die Gäste stellten die Weichen früh, zunächst durch Maldin Ymeraj zum 0:1 in der 4. Minute und wenig später durch Kilian Kuntz zum 0:2 in der 15. Minute. Noch vor der Pause sorgte erneut Maldin Ymeraj mit dem 0:3 in der 45. Minute für die Entscheidung.