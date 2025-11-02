 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Günter Schmid

SG Schorndorf verliert beim Schlusslicht, Ilshofen gleicht spät aus

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der 12. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat vor allem im Tabellenkeller Spuren hinterlassen: Der Letzte meldete sich mit einem Arbeitssieg zurück, zwei Teams aus dem unteren Drittel teilten sich spät die Punkte, und oben verlor ein bislang stabiler Gastgeber an Boden, weil der Gegner seine wenigen Chancen konsequent nutzte.

---

Fr., 31.10.2025, 19:15 Uhr
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
2
0
Abpfiff

Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
2
2
Abpfiff

Das Topspiel zwischen dem SKV Rutesheim und dem FV Löchgau endete 2:2 – mit einem dramatischen Schlusspunkt. Joshua Schneider brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Benjamin Hammann für Löchgau aus. Nach einer umkämpften zweiten Hälfte drehte Furkan Yumurtaoglu in der 75. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Rutesheim stemmte sich gegen die Niederlage: In der 89. Minute erzielte Ioannis Savvoulidis den späten Ausgleich. Kurz darauf sah Flavio Heiler (89.) die Rote Karte.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
0
3
Abpfiff
+Video

Die Sport-Union Neckarsulm setzte mit einem klaren 3:0-Sieg bei der SpVgg Satteldorf ein Ausrufezeichen. Fatlum Maliqi eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mattia Trianni mit einem Doppelschlag (55. und 63. Minute) für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg festigt Neckarsulm seine Position im Mittelfeld, während Satteldorf weiter im unteren Tabellendrittel bleibt.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
2
0
Abpfiff

Der SV Leonberg/Eltingen feierte einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde in Führung und verteidigten diese konzentriert. In der Schlussminute sorgte der zweite Treffer für die Entscheidung. Vor 215 Zuschauern zeigte Leonberg eine geschlossene Mannschaftsleistung, während Heimerdingen den Blick zunehmend nach unten richten muss.

---

Heute, 14:30 Uhr
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
1
0
Abpfiff

Der Tabellenletzte setzte kurz nach der Pause den entscheidenden Treffer, als Daniel Pfeiffer in der 47. Minute zum 1:0 abschloss. Schorndorf drängte danach, schwächte sich aber durch die Gelb-Rote Karte gegen Altin Gashi in der 76. Minute und kam trotz Überzahlspiel des Gastgebers nicht mehr zum Ausgleich.

---

Heute, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
0
2
Abpfiff

Die Gäste legten früh die Grundlage, als Kujtim Sylaj bereits in der 16. Minute zum 0:1 traf. Nach dem Seitenwechsel blieb Weinstadt stabil und erhöhte durch den Handelfmeter von Faton Sylaj in der 72. Minute zum 0:2.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
1
1
Abpfiff

Die Gastgeber gingen spät in Führung, als Besart Krasniqi in der 72. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Ilshofen blieb jedoch dran und belohnte sich tief in der Nachspielzeit, als Tim Richter in der 90.+3 Minute zum 1:1 ausglich.

---

Heute, 14:30 Uhr
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
0
3
Abpfiff

Die Gäste stellten die Weichen früh, zunächst durch Maldin Ymeraj zum 0:1 in der 4. Minute und wenig später durch Kilian Kuntz zum 0:2 in der 15. Minute. Noch vor der Pause sorgte erneut Maldin Ymeraj mit dem 0:3 in der 45. Minute für die Entscheidung.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 02.11.2025, 16:55 Uhr
Timo BabicAutor