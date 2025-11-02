SG Schorndorf verliert beim Schlusslicht, Ilshofen gleicht spät aus

Der 12. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat vor allem im Tabellenkeller Spuren hinterlassen: Der Letzte meldete sich mit einem Arbeitssieg zurück, zwei Teams aus dem unteren Drittel teilten sich spät die Punkte, und oben verlor ein bislang stabiler Gastgeber an Boden, weil der Gegner seine wenigen Chancen konsequent nutzte.
Unter Flutlicht setzte sich der kriselnde TSV Crailsheim mit 2:0 durch. Nach dem Seitenwechsel sorgte Daniele Hüttle (49.) für die Führung der Hausherren. In einem chancenarmen Spiel machte Tim Messner in der ersten Minute der Nachhspielzeit den Deckel drauf. Damit verlässt Crailsheim erstmal den unteren Bereich der Tabelle.
Das Topspiel zwischen dem SKV Rutesheim und dem FV Löchgau endete 2:2 – mit einem dramatischen Schlusspunkt. Joshua Schneider brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch nur drei Minuten später glich Benjamin Hammann für Löchgau aus. Nach einer umkämpften zweiten Hälfte drehte Furkan Yumurtaoglu in der 75. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Doch Rutesheim stemmte sich gegen die Niederlage: In der 89. Minute erzielte Ioannis Savvoulidis den späten Ausgleich. Kurz darauf sah Flavio Heiler (89.) die Rote Karte.
Die Sport-Union Neckarsulm setzte mit einem klaren 3:0-Sieg bei der SpVgg Satteldorf ein Ausrufezeichen. Fatlum Maliqi eröffnete in der 38. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mattia Trianni mit einem Doppelschlag (55. und 63. Minute) für die Entscheidung. Mit diesem Erfolg festigt Neckarsulm seine Position im Mittelfeld, während Satteldorf weiter im unteren Tabellendrittel bleibt.
Der SV Leonberg/Eltingen feierte einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heimerdingen. Die Gastgeber gingen nach einer halben Stunde in Führung und verteidigten diese konzentriert. In der Schlussminute sorgte der zweite Treffer für die Entscheidung. Vor 215 Zuschauern zeigte Leonberg eine geschlossene Mannschaftsleistung, während Heimerdingen den Blick zunehmend nach unten richten muss.
