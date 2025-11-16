SG Schorndorf und SG Weinstadt siegen souverän

Ein kompakter Spieltag mit klaren Konturen: Weinstadt punktet auswärts mit Schärfe im letzten Drittel, Schorndorf setzt im Verfolgerfeld ein deutliches Zeichen. Effizienz vor der Pause und klare Abschlüsse nach dem Seitenwechsel gaben in beiden Partien die Richtung vor.
Ein intensives, aber torloses Duell, in dem beide Defensivreihen die Oberhand behielten und klare Möglichkeiten Mangelware blieben. Die Gelb-Rote Karte gegen Tim Messner (77.) prägte die Schlussphase, änderte aber nichts am Ergebnis.
Nach frühem 0:2 durch Sebastian Bortel (4.) und Salvatore Pellegrino (8.) drehte Pleidelsheim mit Treffern von Robin Slawig (23.), Jan Schlipf (26.), Marvin Porubek (40.) und Daniel Pfeiffer (45.) das Spiel. Heimerdingen kam durch Bortel (70.) noch heran, mehr ließ der Gastgeber nicht zu.
Oeffingen legte über Kevin Kloos (19.), Leonis Memaj (25.) und Mardoche Benjamin Calemba (68.) vor, ehe Satteldorf durch Baris Yerlikaya (76.) und Benjamin Utz (80.) verkürzte. Am Ende fehlte der Heimmannschaft die Zeit für den Ausgleich.
Lorik Makolli (29.) entschied ein defensiv geprägtes Spiel zugunsten der Gäste aus Öhringen. Leonberg/Eltingen drückte nach der Pause, fand jedoch keinen Weg durch die stabile Ordnung des Aufsteigers.
Der Spitzenreiter blieb abgeklärt: Furkan Yumurtaoglu (33.) brach den Bann, Tim Schwara (73.) sorgte für die Entscheidung. Kaisersbach mühte sich vergeblich um Anschluss.
Rutesheim stellte die Weichen spät und effizient: Tim Rudloff traf früh per Foulelfmeter (12.), Laurin Stütz legte nach (85.), ehe ein Eigentor von Niclas Bergemann (88.) die Partie entschied. Für Hall verkürzte Firat Doganay (90.+3) in der Nachspielzeit.
Die Gäste legten früh den Grundstein: Faton Sylaj traf zum 0:1 (11.), ein Eigentor von Dietmar Murkovic erhöhte (34.), ehe Marcel Potocnik (55.) und erneut Sylaj (67.) die Führung ausbauten. Für die Gastgeber betrieb Philip Bauschert späten Ergebniskosmetik (88.).
Nach kontrollierter erster Hälfte zog Schorndorf nach der Pause an: Sokol Kacani schnürte den Doppelpack (47., 74.), Matthias Morys legte nach (82.), Altin Gashi setzte den Schlusspunkt (90.). Neckarsulm fand offensiv keinen Zugriff und blieb ohne zählbare Chance.
