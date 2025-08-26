SG Schorndorf: "Und genau das macht uns gefährlich"

Ein besonderes Spiel ruft Emotionen hervor

Trainer Koray Yildiz bringt es auf den Punkt: „Das Spiel ist für uns natürlich etwas Besonderes.“ Diese Worte offenbaren das emotionale Gewicht, das der Partie innewohnt. Für einen Klub, der noch vor zwei Monaten Bezirksligist war, gleicht der Sprung ins Achtelfinale des WFV-Pokals einem kleinen Fußball-Wunder – und die Vorfreude ist spürbar. Doch die Reise dorthin ist gerade erst gestartet, und sie kommt mit gehöriger Schwere – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Personaldecke der SG Schorndorf ist dünn.

Personalsorgen trüben die Euphorie

Yildiz äußert die Lage offen: „Personell sieht es wie in den letzten Wochen nicht gut aus. Wir haben, wie auch in den letzten zwei Wochen, einen Rumpfkader zur Verfügung.“ Diese nüchterne Feststellung zeigt, wie groß der Kampfcharakter bereits im Vorfeld ist: Viele Ausfälle – und doch die feste Absicht, alles zu zeigen. „Wir werden dennoch natürlich versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und es dem Oberligisten so schwer wie möglich zu machen.“

Realismus bewahren – und zugleich motiviert bleiben

Der Blick nach dem Sieg in der 3. Runde gegen den Oberligisten Türkspor Neckarsulm bleibt sachlich: „Wir haben nach dem Sieg gegen Türkspor Neckarsulm die Realität nicht aus den Augen verloren. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen.“ Die Mahnung zur Bodenständigkeit spricht aus diesen Worten. In der vergangenen Saison noch Bezirksliga – und jetzt im Achtelfinale gegen einen Oberligisten: „Diese Spiele sehen wir als Chance.“ Hier wird keine heroische Pose eingenommen, sondern klare Perspektive gezeigt. „Ich erhoffe mir, dass wir das Tempo und die Robustheit dieser Spiele in den Landesliga-Alltag integrieren und dadurch eine gewisse Grundintensität bilden.“ Das ist Taktik, Mut und Zukunft in einem.

Ravensburg: Favorit mit Pfund, doch Vorsicht geboten

Der Gegner wird nüchtern analysiert: „Ravensburg ist natürlich der Favorit in diesem Spiel. Sie haben eine enorme Offensiv-Geschwindigkeit und bringen eine brutale Robustheit. Das gepaart mit einer interessanten Spielidee.“ Schorndorfs Trainer erwartet ein überlegenes Auftreten des Oberligisten: „Sie werden uns für einen Großteil des Spiels sicherlich dominieren. Darauf sind wir vorbereitet.“ Das klingt nach Respekt – und nach klarem Plan. Doch dann kommt die Kampfansage: „Wir haben aber nichts zu verlieren – und genau das macht uns gefährlich.“

Leidenschaft im Rückblick – trotz knapper Niederlage

Der Blick zurück verweist auf das jüngste Landesligaspiel, das bei der TSG Öhringen mit 1:2 verloren wurde. Die Mannschaft zeigte Kampfgeist und Einsatz. Nach dem frühen Rückstand durch Philipp Schropp in der 7. Minute gelang der Ausgleich durch Shkodran Selimaj schon in der 11. Minute – ein deutliches Zeichen von Willen und Entschlossenheit. Erst Sebahattin Öztürk verwandelte in der 67. Minute zum 2:1 für die Hausherren. Der knappe Ausgang unterstreicht, dass Schorndorf trotz Niederlage mehr als bestehen konnte. Diese Energie soll nun ins Pokalduell transportiert werden.

Mut bewahren, Intensität zeigen

SG Schorndorf steht vor einem Achtelfinale, das weit mehr ist als ein Spiel – es ist eine Chance, ein Statement und ein Lernfeld zugleich. Mit Rumpfkader, mit Bodenständigkeit, mit Stolz und mit klarer Ansage. Und gerade deshalb darf die Mannschaft weiter träumen. Im Pokal ist alles.