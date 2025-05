SG Schorndorf reist zum Derby, Verfolgerduell beim TSV Gaildorf

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Am Sonntag trifft der TSV Rudersberg auf den bereits feststehenden Absteiger TSV Sulzbach-Laufen. Rudersberg hat noch Chancen, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien, während Sulzbach-Laufen mit einem Sieg wenigstens einen positiven Abschluss seiner Saison finden möchte.

Der Tabellenführer SG Schorndorf ist zu Gast beim TSV Schornbach. Schorndorf will mit einem Sieg seine Spitzenposition verteidigen und weiter auf den Aufstieg hinarbeiten. Schornbach kämpft im Mittelfeld und könnte mit einem Heimsieg noch ein wenig mehr Sicherheit für die restliche Saison gewinnen. Das Derby verspricht viel Brisanz.

TSV Gaildorf empfängt TSV Obersontheim in einem Spiel, das beide Mannschaften im Kampf um die Aufstiegsplätze voranbringen könnte. Beide Teams haben eine starke Saison gespielt, und Gaildorf wird alles daran setzen, die drei Punkte zu sichern, um seine Chancen auf den Aufstieg zu wahren.

Im Duell zwischen dem TSV Nellmersbach und dem Aufsteiger TSV Schmiden geht es um wichtige Punkte im Titelrennen. Nellmersbach will dem Führungsteam auf den Fersen bleiben, während Schmiden nach einer starken Saison im Mittelfeld kämpft. Ein spannendes Duell mit vielen Ambitionen auf beiden Seiten.

SV Allmersbach trifft auf TURA Untermünkheim und geht als Favorit in die Partie. Allmersbach hat eine starke Saison gespielt und will seine Platzierung in den oberen Rängen sichern. TURA Untermünkheim hat die Chance, mit einem Sieg weiter im Abstiegskampf zu bleiben.

