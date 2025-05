SG Schorndorf nach Patzer der Verfolger dicht vor dem Titelgewinn

Am 32. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall setzte sich die SG Schorndorf mit einem klaren 5:1-Sieg gegen TSV Sulzbach-Laufen an die Spitze ab. Während Schorndorf den Titel anvisiert, bleibt der Abstiegskampf spannend. Einige Mannschaften kämpfen noch um den Ligaverbleib, da die letzten beiden Absteiger noch nicht feststehen.

Die SG Schorndorf trat souverän beim TSV Sulzbach-Laufen auf und gewann mit 5:1. Niklas Gress brachte die SG Schorndorf früh in der 6. Minute in Führung, und nach dem Ausgleich von Jannik Obieglo in der 14. Minute sorgten Gress (17.), Sokol Kacani (37., 74.) und Niklas Rössler (72.) für den verdienten Sieg.

Vor 500 Zuschauern entwickelte sich ein umkämpftes Derby mit Punkteteilung. Swen Köbler brachte die Gäste vom SC Bühlertann in der 12. Minute früh in Führung. Der TSV Obersontheim ließ sich davon nicht beirren und drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich – mit Erfolg: Leon Hadun traf in der 76. Minute zum 1:1-Endstand.

Das Unentschieden zwischen dem FC Welzheim und dem TSV Rudersberg endete 3:3. Fabian Keinath brachte Rudersberg früh in der 3. Minute in Führung, bevor Welzheim durch Patrick Wenzel (10.) und Nico Dyrska (19.) um die Führung kämpfte. Kim-Steffen Schmidt sorgte in der 21. Minute für die 3:1-Führung, aber Marcel Roser erzielte zwei Tore (66., 87.) und sicherte Rudersberg den Punkt. ---

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach gewann mit 3:1 gegen die Sportfreunde DJK Bühlerzell. Louis Piscopo brachte Oppenweiler-Strümpfelbach in der 15. Minute in Führung, und Tiago Oliveira erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Florian Dambacher (41.) verkürzte für Bühlerzell, doch Jan Celik (74.) sorgte für die endgültige Entscheidung. ---

TURA Untermünkheim siegte klar mit 5:0 gegen den FC Matzenbach. Jonas Dietscher brachte TURA in der 22. Minute in Führung, und Timo Hanselmann (56.), Dietscher erneut (58.), Samuel Weidner (76.) und Marc Feinauer (90.+1) erhöhten für das Team zu einem deutlichen Erfolg. ---

Im Spiel zwischen TSV Schmiden und SV Allmersbach setzte sich Schmiden mit 2:1 durch. Mario Greiner brachte Allmersbach in der 32. Minute in Führung, aber der Ex-Allmersbacher Roland Teiko (60.) erzielte den Ausgleich für Schmiden. Tommaso Siena sicherte in der 83. Minute per Foulelfmeter den Sieg für Schmiden. Der SVA hat es nun im Aufstiegsrennen ganz schwer. ---

TSV Schwaikheim verlor klar mit 0:3 gegen SSV Steinach-Reichenbach. Raphael Schreiner brachte Steinach-Reichenbach in der 53. Minute in Führung, und Luca Haag (72.) sowie Daniel Glück (90.+3) sorgten für den Endstand. ---

TSV Nellmersbach besiegte SV Fellbach II mit 4:1. Lionello Zaino (31.) brachte Nellmersbach in Führung, und Tugay Akgün (39.) sowie Sascha Schmalz (47.) erhöhten auf 3:0. Alessandro Di Piazza (64.) erzielte den Ehrentreffer für Fellbach, aber Samuel Wehaus (90.+2) stellte den 4:1-Endstand her. ---

Das Spiel zwischen TSV Gaildorf und TSV Schornbach endete 2:2. Nico Klasik brachte Schornbach in der 13. Minute in Führung, aber Viktor Solodkyi (45.+2) und Hendrik Franken (54.) drehten das Spiel zugunsten von Gaildorf. Klasik erzielte jedoch in der 90.+6 Minute den Ausgleich für Schornbach. Gaildorf hat weiterhin die Relegation in der eigenen Hand.