SG Schorndorf mit spannendem Sieg, SKV Rutesheim in Torlaune

Der Aufsteiger aus Öhringen zeigte sich eiskalt vor dem Tor. Lorik Makolli traf in der 12. Minute zur frühen Führung und legte in der 67. Minute nach. Sebahattin Öztürk baute den Vorsprung nach der Pause (49.) weiter aus und setzte in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt. Patrick Sirch erzielte davor in der 90.+1 Minute den Ehrentreffer für Pleidelsheim, der jedoch nur Ergebniskosmetik bedeutete. ---

In einer turbulenten Partie mit drei Toren in wenigen Minuten kurz vor der Pause ging Satteldorf zunächst durch Robin Belesnai (31.) in Führung. Weinstadt glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Maxim Schaffert aus, ehe Baris Yerlikaya nur Sekunden später per Foulelfmeter zum 2:1 traf. Kujtim Sylaj stellte in der 56. Minute erneut den Gleichstand her, doch Chris Belesnai brachte Satteldorf in der 73. Minute endgültig auf die Siegerstraße. ---

Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen erwischte einen Traumstart. Marco Seufert traf in der 17. Minute zum 1:0. Axel Weeber verwandelte in der 86. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0, bevor Seufert in der Nachspielzeit (90.+1) seinen zweiten Treffer erzielte. Ilshofen blieb über weite Strecken harmlos. ---

Crailsheim begann druckvoll und ging bereits in der 5. Minute durch Louis Hermann in Führung. Kaisersbach ließ sich nicht beirren und kam in der 15. Minute durch Steffen Mastalerz zum schnellen Ausgleich. In einer kampfbetonten zweiten Hälfte gelang keinem Team mehr der entscheidende Treffer. ---

Rutesheim setzte sich auswärts klar durch. Pascal Maier brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Nach der Pause baute Laurin Stütz den Vorsprung mit Treffern in der 50. und 57. Minute weiter aus. Maxim-Maurice Russ traf in der 60. Minute, Jay Niko Kiloko stellte in der 75. Minute den 5:0-Endstand her. Schiedsrichter Jonathan Woldai leitete die Begegnung vor 200 Zuschauern. ---