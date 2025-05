SG Schorndorf mit Remis, TSV Gaildorf und SV Allmersbach kommen ran

Der TSV Rudersberg setzte sich souverän mit 4:0 gegen den TSV Sulzbach-Laufen durch. Steven Tegel erzielte das erste Tor in der 27. Minute, gefolgt von Leo Anusic in der 36. Minute. In der zweiten Halbzeit schraubten Tim Erlenbusch (77.) und Roberto Prioli (83.) das Ergebnis weiter in die Höhe und sicherten den klaren Sieg. ---

In einem spannenden Duell trennten sich der TSV Schornbach und die SG Schorndorf mit 1:1. Timo Morawietz brachte Schornbach in der 50. Minute in Führung, doch Niklas Rössler sorgte in der 89. Minute für den späten Ausgleich und sicherte Schorndorf einen Punkt. ---

Der TSV Gaildorf gewann mit 2:0 gegen den TSV Obersontheim. Serkan Uygun verwandelte in der 75. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, bevor Angelo Tulino in der Nachspielzeit (90.) den 2:0-Endstand erzielte. Das Spiel verlief ruhig, mit einer Gelb-Roten Karte für Benjamin Korff (45.) auf Seiten des TSV Gaildorf. ---

In einem spannenden Spiel zwischen dem SC Bühlertann und dem SV Fellbach II setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Tim Otterbach brachte Bühlertann in der 35. Minute in Führung, doch Fellbach II antwortete mit zwei Treffern von Hannes Boy (83.) und sicherte sich mit dem späten Tor den Sieg. ---

Der TSV Nellmersbach siegte mit 2:1 gegen den TSV Schmiden. Nach dem Führungstreffer von Tommaso Siena in der 39. Minute glich Endrit Beshi (58. Foulelfmeter) für Schmiden aus. Samuel Wehaus erzielte in der 76. Minute das entscheidende Tor für Nellmersbach. ---

SV Allmersbach dominierte TURA Untermünkheim mit einem klaren 6:0-Sieg. Mario Greiner traf in der 7. Minute zur Führung, und Levin Bareis (19.), Marius Weller (44.), Mario Greiner erneut (45.), sowie Nils Thomann (67.) sorgten für das deutliche Endergebnis. ---

FC Matzenbach gewann 2:0 gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Michael Rein verwandelte einen Foulelfmeter in der 2. Minute zur frühen Führung, während Henrik Herbst in der 65. Minute das zweite Tor erzielte und den Sieg sicherte. ---

Die Sportfreunde DJK Bühlerzell unterlagen dem TSV Schwaikheim mit 2:5. Alen Rogosic brachte Schwaikheim in der 38. Minute in Führung, doch Bühlerzell kämpfte sich durch Philipp Krupp (70.) und Pascal Conti (72.) auf 1:2 heran. In der Schlussphase erzielten Kilian Müller (78., 90. Eigentor) und Valentin Beier (90.) weitere Tore für Schwaikheim. ---