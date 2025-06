SG Schorndorf ist so gut wie Meister, Dreikampf um die Relegation

TSV Sulzbach-Laufen bot gegen TSV Schornbach ein spannendes Duell. Sulzbach-Laufen ging durch Anas Hammouda in der 3. Minute in Führung, doch Schornbach glich durch Marek Hähnel (8.) und nahm die Führung mit Jannik Obieglo (30.). Vor der Pause gelang Mato Keleva (45.+2.) das 2:2. Nach dem Seitenwechsel brachte Hähnel (54.) Sulzbach-Laufen erneut in Führung, doch Kevin Mezger (62.) glich ein weiteres Mal. Das letzte Wort hatte Jannik Obieglo (81.).

---