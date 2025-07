SG Schorndorf II: "Relegationssieger stehen häufig schon vorab fest"

Ein Ziel: oben mitspielen

Klar und unmissverständlich formuliert Layer das Saisonziel: „Wer in der Kreisliga B spielt, sollte nur ein Ziel kennen – wir wollen den Favoriten nicht nur ab und zu ein Bein stellen, wir wollen mit oben dabei sein.“ Die Kreisliga B3 Rems/Murr/Hall sei laut Layer in der neuen Spielzeit nochmals stärker besetzt als im Vorjahr.

Starke Konkurrenz um den Titel

Die Favoritenrolle sieht der Trainer bei mehreren etablierten Teams. „Die Favoriten sind sicherlich der TV Oeffingen II, die SG Weinstadt II, SV Allmersbach III, aber auch der Absteiger TSV Nellmersbach II wird ein gewichtiges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden“, analysiert Layer die Konkurrenzlage. Die Zielsetzung der SG Schorndorf II, sich in dieser Spitzengruppe zu etablieren, wirkt in diesem Kontext ambitioniert – aber keinesfalls unrealistisch.

Prominente Abgänge, gezielte Neuzugänge

Personell musste die SG in der Sommerpause einige Rückschläge hinnehmen. Mit Devon Reinhardt und Moritz Geiss zogen gleich zwei Stammkräfte zum Lokalrivalen TSV Schornbach. Zudem schloss sich Claudio De Martino dem SV Fellbach II an. Layer setzt auf gezielte Neuzugänge, um die Abgänge zu kompensieren: „Wir wollen das durch Marc-Oliver Keiser vom TSV Adelberg und Mohammed Nonda Sylla, der vom SSV Steinach zurückkommt, auffangen.“ Weitere Verstärkungen sind bereits in Planung: „Zwei oder drei Spieler der Herren 1 werden zu uns kommen und wir blicken auch auf Talente aus den eigenen A-Junioren.“

Planung mit Einschränkungen

Die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 verläuft ohne große Höhepunkte – bewusst. „Es gibt kein spezielles Highlight“, sagt Layer. Vielmehr gehe es darum, konzentriert zu arbeiten: „Wir wollen uns weiter steigern, gut trainieren, um dann auch erfolgreich in die starke KB3 starten zu können.“ Ein Problem sieht der Trainer in den eingeschränkten Platzverhältnissen: „Unsere Gäste müssen sich darauf einstellen, meistens auf dem Kunstrasenplatz zu spielen. Der Rasen im Stadion wird komplett erneuert.“

Relegation: Sinnvoll, aber nicht ideal

Zur viel diskutierten Relegation am Saisonende hat Thomas Layer eine differenzierte Meinung: „Einerseits ist es ok, dass auch der Zweitplatzierte noch eine Chance bekommt, allerdings sind die Planungen für die neue Saison dadurch erschwert.“ Zudem sieht er strukturelle Schwächen im System: „Die Kreisligen B sind stark leistungsunterschiedlich – dadurch stehen die Relegationssieger häufig schon vorab fest.“

Nachwuchsarbeit mit Perspektive

Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Nachwuchsbereich: „Wir sind sehr glücklich, dass es kurzfristig gelungen ist, eine A-Jugend stellen zu können, sowie zwei B-Junioren-Teams“, so Layer. Der Unterbau sei damit gut aufgestellt und bilde die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des Vereins.