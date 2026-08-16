SG Schorndorf entscheidet das Remstal-Duell in Überzahl

– Foto: Michael Bates

Zum Abschluss des zweiten Spieltags der Landesliga Württemberg, Staffel 1, hat die SG Schorndorf das Remstal-Duell gegen die SG Weinstadt mit 2:0 gewonnen. Die Gäste mussten dabei schon ab der 15. Minute in Unterzahl spielen. Schorndorf nutzte den personellen Vorteil nach der Pause und startet damit mit drei Punkten aus seinem bislang einzigen Saisonspiel. Weinstadt kassierte nach dem 3:1 zum Auftakt die erste Niederlage. Wegen unterschiedlicher Spielzahlen bleibt die Tabelle noch nur eingeschränkt aussagekräftig.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung und erarbeiteten sich einen Zwei-Tore-Vorsprung, während die Hausherren vor heimischer Kulisse um den Anschluss kämpften. Den ersten Treffer der Partie erzielte Richmond Ansu in der 12. Minute zur 0:1-Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel baute Bietigheim den Vorsprung weiter aus, als Noah Marinkovic in der 50. Minute das 0:2 markierte. Der VfR Heilbronn steckte jedoch nicht auf und erzwang in der Schlussphase noch einmal Spannung: Tom Marmein traf in der 81. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Am Ende blieb es jedoch bei der knappen Niederlage für die Gastgeber.



80 Zuschauer erlebten beim Duell zwischen dem Aufsteiger TSV Gaildorf und dem FV Löchgau eine dramatische Schlussphase. Den ersten Treffer der Partie erzielte Serkan Uygun in der 36. Minute per Foulelfmeter zur 1:0-Führung für Gaildorf. Noch vor der Pause legte Tom Berger in der 45. Minute nach und erhöhte auf 2:0. In der zweiten Halbzeit schlug der Favorit aus Löchgau jedoch zurück: Alexander Götz markierte in der 84. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, ehe Mouhamad Gueye in der Nachspielzeit (90.+2) den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte. ---

Vor 50 Zuschauern setzte sich der TV Oeffingen gegen den Aufsteiger FC Union Heilbronn durch. Haris Gudzevic brachte die Hausherren in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Den Gästen gelang jedoch der Ausgleich, als Nebojsa Simikic in der 34. Minute zum 1:1 traf. In der Nachspielzeit belohnte sich Oeffingen für das engagierte Auftreten: Myrdon Gorica traf in der Nachspielzeit (90.+2) zum umjubelten 2:1-Endstand. ---

Eine umkämpfte Begegnung sahen die 170 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SSV Schwäbisch Hall und der Sport-Union Neckarsulm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Ali Gökdemir die Hausherren in der 48. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht entmutigen: Fatlum Maliqi erzielte in der 60. Minute den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Vor 123 Zuschauern feierte der TSV Crailsheim einen Auswärtssieg beim SV Leonberg/Eltingen. Den Torreigen eröffnete Louis Hermann in der 20. Minute zur 0:1-Führung. Derselbe Akteur baute den Vorsprung in der 35. Minute auf 0:2 aus. Nach dem Seitenwechsel schraubte Daniele Hüttl das Ergebnis in der 60. Minute auf 0:3 hoch. In der Schlussphase legten die Gäste erneut nach: Daniele Hüttl erzielte in der 86. Minute das 0:4, bevor Louis Hermann in der 88. Minute mit seinem dritten Tagestreffer den 0:5-Endstand herbeiführte. ---

Ein wahres Torfestival bekamen die 99 Zuschauer in der zweiten Halbzeit bei der Partie des TSV Heimerdingen 1910 gegen den Aufsteiger SV Allmersbach geboten. Den Führungstreffer für Heimerdingen erzielte Rudolf Buxmann in der 55. Minute zum 1:0. Robin Reichardt erhöhte in der 59. Minute auf 2:0, ehe Lars Ruckh in der 61. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0 verwandelte. Nur zwei Minuten später schlug erneut Rudolf Buxmann zu und traf in der 63. Minute zum 4:0. Allmersbach verkürzte in der 66. Minute durch einen von Mario Greiner verwandelten Foulelfmeter auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Eigentor durch Marius Gebhardt in der 78. Minute zum 5:1-Endstand. ---

Vor 100 Zuschauern untermauerte der TSV Ilshofen bei der TSG Öhringen seine starke Form. Die Gäste erwischten einen Blitzstart, als Sascha Esau bereits in der 1. Minute das 0:1 erzielte. Lukas Lindner baute die Führung in der 30. Minute auf 0:2 aus. Im zweiten Durchgang legte Lars Fischer in der 49. Minute mit dem 0:3 nach, ehe erneut Lukas Lindner in der 67. Minute zum 0:4-Endstand traf. ---

Das Remstal-Duell erhielt bereits in der 15. Minute eine entscheidende Wendung. Patrik Martinovic sah für die SG Weinstadt die Rote Karte, die Gäste mussten damit den überwiegenden Teil der Begegnung in Unterzahl bestreiten. Tore fielen zunächst dennoch nicht. Erst in der 58. Minute durchbrach Enbiya Sengönül die Gegenwehr und brachte die SG Schorndorf mit 1:0 in Führung. Nico Klasik erhöhte in der 78. Minute auf 2:0 und entschied die Partie endgültig. Für Schorndorf war es im ersten Saisonspiel sofort der erste Sieg. Mit drei Punkten und 2:0 Toren steht die Mannschaft auf Rang sechs, hat allerdings eine Partie weniger absolviert als die meisten Konkurrenten. Weinstadt bleibt nach zwei Spielen bei drei Punkten und fällt mit 3:3 Toren auf Rang sieben zurück. Tabellenführer ist der TSV Crailsheim mit sechs Punkten.