– Foto: Günter Schmid

SG Schorndorf: "Der Sieg ist leistungsgerecht, auch wenn zu hoch" Überzeugender Heimerfolg: 4:0 (2:0) in der Landesliga gegen den SSV Schwäbisch Hall

Die SG Schorndorf hat in der Fußball-Landesliga ein echtes Statement gesetzt und den Tabellendritten SSV Schwäbisch Hall in einem sehenswerten Spiel mit 4:0 (2:0) deklassiert. Der Sieg war verdient und katapultiert die Daimlerstädter auf den dritten Platz. 150 Zuschauer sahen im Sportpark Rems von Beginn an ein attraktives Landesligaspiel auf hohem Niveau mit offenem Visier.

Gestern, 15:30 Uhr SG Schorndorf SG Schorndo. SSV Schwäbisch Hall SSV Schw.-Ha 4 0 Abpfiff In den ersten 30 Minuten entwickelte sich ein mitreißender Schlagabtausch. Schorndorfs Cheftrainer Koray Yildiz hatte sein Team auf ein aggressives Angriffspressing eingestellt, was zu vielen Ballgewinnen führte. Laut dem Übungsleiter war die riskante Taktik Teil des Plans: „Unsere Zielsetzung war es, mutig ins Risiko zu gehen und die Initiative zu übernehmen. Uns war bewusst, dass der Gegner dadurch Räume für schnelle Gegenangriffe bekommen würde. Es war ein kalkuliertes Risiko. Die Mannschaft hat diese komplexe Anforderung nahezu perfekt auf den Platz gebracht und die Intensität hochgehalten."

Die erste große Chance gehörte den Gästen: Nach einem geklärten Eckball schaltete der SSV schnell um, doch Ousainou Danso setzte den Ball aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei (4.). Auf der anderen Seite verfehlten Versuche von Altin Gashi (15.) und Marcello Vulcano (23.) das Ziel. In der 33. Minute belohnten sich die Daimlerstädter: Der unermüdliche Maximilian Schulz setzte sich rechts durch und brachte eine scharfe Hereingabe an den Elfmeterpunkt, wo Niklas Rössler einnetzte. Kurz vor der Pause krönte Schulz seine hervorragende Leistung mit einem Traumtor (40.): Sein Linksschuss aus 25 Metern, aus halbrechter Position, senkte sich unhaltbar über Torwart Cedric Moser ins Tor. In der Nachspielzeit hatte Jamie Miller nach einem Freistoß Pech - Moser parierte bravourös.