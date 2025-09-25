SG Schorndorf bittet zum Verfolgerduell, Erster beim Absteiger

– Foto: Jacqueline Maier

Der siebte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verspricht packende Duelle zwischen Spitzenteams, ambitionierten Aufsteigern und kämpferischen Mittelfeldmannschaften. Tabellenführer SKV Rutesheim trifft auf den punktgleichen TSV Heimerdingen 1910, während FV Löchgau seine erfolgreiche Serie gegen SV Leonberg/Eltingen fortsetzen will. Gleichzeitig stehen Mannschaften wie SSV Schwäbisch Hall, SG Schorndorf und TSG Öhringen vor der Aufgabe, ihre Positionen zu festigen und Anschluss an die Spitze zu halten. Abstiegskandidaten wie GSV Pleidelsheim und Neckarsulm müssen punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

FV Löchgau trifft auf SV Leonberg/Eltingen. Die Gastgeber wollen ihre Serie ausbauen und weiter Druck auf die Tabellenspitze ausüben. Leonberg/Eltingen sucht auswärts Punkte, um sich im oberen Mittelfeld zu stabilisieren und den Abstand zu den Aufsteigern zu verringern.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr GSV Pleidelsheim Pleidelsheim TSV Crailsheim Crailsheim



Pleidelsheim empfängt TSV Crailsheim. Während Pleidelsheim bislang ohne Punkte dasteht und dringend einen Erfolg benötigt, möchte Crailsheim seine Form verbessern und auswärts Boden gutmachen. Beide Teams werden defensiv organisiert agieren, um kein frühes Gegentor zuzulassen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen SG Weinstadt SG Weinstadt



TSG Öhringen tritt gegen SG Weinstadt an. Öhringen möchte nach drei Siegen in den vergangenen sechs Spielen die Platzierung im oberen Tabellenbereich weiter festigen. Weinstadt, im Mittelfeld angesiedelt, hofft auf einen Auswärtssieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.



Neckarsulm empfängt SV Kaisersbach. Die Gastgeber kämpfen als Tabellenschlusslicht um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Kaisersbach einen Sieg benötigt, um nicht den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Das Spiel verspricht intensiven Zweikampf und taktische Disziplin.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen TSV Ilshofen Ilshofen



TV Oeffingen empfängt TSV Ilshofen. Oeffingen will die Serie ohne Sieg verbessern und Punkte sammeln, um sich vom unteren Tabellenbereich abzusetzen. Ilshofen strebt ebenfalls nach einem Erfolg, um den Anschluss an das Mittelfeld zu wahren und Druck auf die oberen Teams auszuüben.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene



SpVgg Satteldorf trifft auf SGM Krumme Ebene am Neckar. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld und möchten mit einem Sieg Boden gutmachen. Das Spiel verspricht einen offenen Schlagabtausch, wobei jede Mannschaft auf Konterchancen achten wird.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen SKV Rutesheim Rutesheim



TSV Heimerdingen 1910 empfängt SKV Rutesheim. Tabellenführer Rutesheim will die Spitzenposition verteidigen, während Heimerdingen dringend Punkte benötigt, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Ein taktisch geprägtes Spiel mit hoher Intensität ist zu erwarten.