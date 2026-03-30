 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SG Schönebeck und VfB Speldorf eröffnen Landesliga-Spieltag

Der VfB Speldorf will nach der Niederlage gegen Lintfort gegen die SG Schönebeck zurück in die Erfolgsspur finden.

von Marcel Eichholz · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Schönebeck ist schon am Dienstag im Einsatz.
Die SG Schönebeck ist schon am Dienstag im Einsatz. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

An drei Tagen ist die Landesliga, Gruppe 2, in der Woche vor Ostern im Einsatz. Den Auftakt machen bereits am Dienstagabend die SG Schönebeck und der VfB Speldorf. Eine weitere Partie steht am Mittwoch an, alle weiteren Duelle steigen am Donenrstag.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

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Schönebeck empfängt Speldorf

Morgen, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
19:00live

Schwierige Aufgabe für Niederwenigern

Mi., 01.04.2026, 19:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:00

Das sind die Spiele am Donnerstag

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
18:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
20:00

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
20:00live

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Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
So., 12.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Viktoria Goch
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Kray - Mülheimer FC 97
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

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