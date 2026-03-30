SG Schönebeck und VfB Speldorf eröffnen Landesliga-Spieltag

An drei Tagen ist die Landesliga, Gruppe 2, in der Woche vor Ostern im Einsatz. Den Auftakt machen bereits am Dienstagabend die SG Schönebeck und der VfB Speldorf. Eine weitere Partie steht am Mittwoch an, alle weiteren Duelle steigen am Donenrstag.
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen
So., 12.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Viktoria Goch
So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Kray - Mülheimer FC 97
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck
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