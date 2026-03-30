SG Schönebeck und VfB Speldorf eröffnen Landesliga-Spieltag

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Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen

So., 12.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Viktoria Goch

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Kray - Mülheimer FC 97

So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern

So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Budberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07



28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

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