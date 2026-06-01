SG Schönach verliert in Rott – Steingaden schnappt sich Relegationsplatz

Die SG Schönach hat das letzte Saisonspiel beim TSV Rott mit 2:3 verloren. Steingaden sicherte sich parallel mit einem 4:1-Sieg den zweiten Platz und damit die Aufstiegsrelegation.
Die Hoffnung der SG Schönach auf einen Strauchler des TSV Steingaden im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz in der A-Klasse 8 hat sich nicht erfüllt. Steingaden ließ im Heimspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren II mit einem 4:1-Sieg nichts anbrennen und verteidigte damit den zweiten Platz. Die 2:3 Niederlage der SG im abschließenden Spiel beim TSV Rott war so etwas leichter zu verschmerzen. „Trotzdem sind wir mit der Saison zufrieden“, bilanzierte SG-Coach Martin Hager, der die Schönacher weiter trainieren wird. Die Spielgemeinschaft schließt die Saison als Tabellendritter ab, der TSV Rott ist Vierter. „Wir wollen nächstes Jahr richtig angreifen“, verkündete TSV-Trainer Andreas Görlitz, der ebenfalls weitermacht.
Die Gastgeber mussten in der finalen Partie auf einige Stammkräfte verzichten. „Wir mussten mit ungewohnter Aufstellung spielen und bei einigen war nach der Pause der Tank leer“, sagte Rotts Co-Trainer Uwe Hoy nach dem etwas glücklichen Sieg gegen den Tabellennachbarn. Die Hausherren, bei denen unter anderem Torjäger Lukas Hofmann und Abwehr-Routinier Dominik Botschafter fehlten, erwischten einen Start nach Maß.
Jonas Rankl (5.) überraschte die Gäste mit einem Heber aus über 20 Metern, der zum 1:0 in den Maschen landete. „In der Anfangsphase waren wir nicht präsent“, räumte Hager nach dem verschlafenen Start seiner Elf ein. Erst unmittelbar vor und nach der Trinkpause kam die SG zu ersten Möglichkeiten. Rotts Keeper Thomas Blank verhinderte bei der Großchance von Jakob Hartmann (27.) den Ausgleich. Der fiel wenig später durch einen von Hartmann (38.) abgefälschten Schuss, die ganze Situation fiel allerdings in die Kategorie „abseitsverdächtig“.
In der zweiten Hälfte übernahmen immer mehr die Schönacher das Kommando. Die SG erarbeitete sich auch einige gute Gelegenheiten, die aber nichts einbrachten. Stattdessen gingen die effektiven Rotter durch einen Kopfballtreffer von Julian Storch (60.) erneut in Führung. In der Schlussphase gelang den Gästen nach einem misslungenen Abschlag des angeschlagenen Blank, der wenig später auch ausgewechselt werden musste, durch Lukas Frieß das 2:2. TSV-Torwartoldie Alex Heiß, der für Blank zwischen die Pfosten rückte, hielt seinen Kasten in den letzten Minuten sauber. Und in der Nachspielzeit durften die Hausherren sogar noch jubeln. Nach einem abgewehrten Schuss von Rankl staubte Alex Dercho (90.+4) zum späten Rotter Siegtreffer ab. Das Hinspiel hatte die SG gewonnen (4:2).