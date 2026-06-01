SG Schönach verliert in Rott – Steingaden schnappt sich Relegationsplatz A-Klasse 8 von Roland Halmel · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Fußball, A-Klasse 8, 2026, 30.05.2026, letzter Spieltag, TSV Rott vs SG Schönach 3:2. – Foto: Roland Halmel

Die SG Schönach hat das letzte Saisonspiel beim TSV Rott mit 2:3 verloren. Steingaden sicherte sich parallel mit einem 4:1-Sieg den zweiten Platz und damit die Aufstiegsrelegation.

Die Hoffnung der SG Schönach auf einen Strauchler des TSV Steingaden im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz in der A-Klasse 8 hat sich nicht erfüllt. Steingaden ließ im Heimspiel gegen den TSV Burggen/Bernbeuren II mit einem 4:1-Sieg nichts anbrennen und verteidigte damit den zweiten Platz. Die 2:3 Niederlage der SG im abschließenden Spiel beim TSV Rott war so etwas leichter zu verschmerzen. „Trotzdem sind wir mit der Saison zufrieden“, bilanzierte SG-Coach Martin Hager, der die Schönacher weiter trainieren wird. Die Spielgemeinschaft schließt die Saison als Tabellendritter ab, der TSV Rott ist Vierter. „Wir wollen nächstes Jahr richtig angreifen“, verkündete TSV-Trainer Andreas Görlitz, der ebenfalls weitermacht. Die Gastgeber mussten in der finalen Partie auf einige Stammkräfte verzichten. „Wir mussten mit ungewohnter Aufstellung spielen und bei einigen war nach der Pause der Tank leer“, sagte Rotts Co-Trainer Uwe Hoy nach dem etwas glücklichen Sieg gegen den Tabellennachbarn. Die Hausherren, bei denen unter anderem Torjäger Lukas Hofmann und Abwehr-Routinier Dominik Botschafter fehlten, erwischten einen Start nach Maß.