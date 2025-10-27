SG Schneifel und Hochwald-SG in Torlaune, Wittlich remis

Morbach feierte den dritten Sieg in Folge. Noah Lorenz brachte die Gastgeber nach auf Vorlage von Sebastian Schell freistehend in Führung (37.). Kurz nach der Pause erzielte Til Cordes nach einem langen Ball den Ausgleich, als er am zweiten Pfosten richtig stand. In der 54. Minute brachte Sebastian Schell den Ball scharf vors VfB-Tor – Wissen-Akteur Max Krauß fälschte den Ball ins eigene Tor ab. FVH-Trainer Philipp Frank jubelte: „Der Erfolg war nicht planbar. Es war ein Kampfspiel, in dem wir wenig zugelassen haben. Zudem war der aufgeweichte Rasenplatz schwer zu bespielen. Daher konnten wir unsere spielerische Qualität nicht immer ausspielen.“

Zuschauer: 66

Tore: 1:0 Noah Lorenz (37.), 1:1 Til Cordes (48.), 2:1 Max Krauß (Eigentor, 54.)

Spvgg. EGC Wirges – SG Hochwald ⇥5:4 (4:1)

Wirges machte den Gästen mit einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung übers ganze Feld das Leben schwer. 20 schwache Minuten in jeder Hälfte bestraften die Gastgeber eiskalt. (Fast) jeder Schuss war ein Treffer, weshalb Wirges zur Pause verdient mit 4:1 führte. Julian Bidon, Andre Paulus, Nils Hemmes und Matthias Burg trafen für die Gäste. In der Schlussphase versuchten die Hochwälder vergeblich, ein Tor zum möglichen 5:5 zu erzielen. Trainer Fabian Mohsmann analysierte: „Am Ende haben wir uns selbst geschlagen. In die erste Hälfte sind wir sehr gut reingekommen, dann haben wir durch individuelle Fehler und Unkonzentriertheiten binnen zehn Minuten drei Gegentore gefangen. In der zweiten Hälfte bin ich stolz, wie wir mit dem erneuten Drei-Tore-Rückstand umgegangen sind.“

Hochwald: Grub – Arifi, Lauer, R. Mohsmann (90.+2 Dres), Diop, Hemmes, Paulus, Lenz, Burg (88. Stelker), Weber, Bidon

Schiedsrichter: Manuel Mück (FC Arzheim)

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julian Bidon (10.), 1:1 Marian Kneuper (13.), 2:1 Ronaldo Kröber (14.), 2:1, 4:2 Andre Paulus (48.), 3:1 Euan Williams-Noss (23.), 4:1 Felix Hehl (39.), 5:2 Jonas Wick (60.), 5:3 Nils Hemmes (72.), 5:4 Matthias Burg (74.)

SG Schneifel – SV Laubach ⇥4:3 (2:0)

In einem fairen Spiel reichte es am Ende für einen „dreckigen“ Heimsieg. Damit bleiben die Schneifel-Kicker in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Laubach überließ den Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feuersdorf den Ballbesitz. Nach Vorarbeit von Davis Spruds sorgte Jan Pidde für die Führung (18.). Dans Spruds verwandelte nach Foul an Simon Reetz einen direkten Freistoß aus 20 Metern sehenswert. Nach der Pause erhöhte Simon Reetz (49.). Laubach zeigte Kämpferqualitäten und kam zurück. Ole Conrad besorgte in der 74. Minute den Ausgleichstreffer zum 3:3. Trotz heftiger Regenfälle und einem aufgeweichten Platz schafften die Hausherren noch das 4:3 durch Torjäger Pidde in der 88. Minute. Schneifel-Trainer Stephan Simon: „Das war ein turbulentes Spiel. Leider haben wir unser Vorhaben, über 90 Minuten Vollgas zu geben, nicht umgesetzt. Nach unserem 3:0 sind wir in eine Passivität verfallen. Wir nehmen drei Punkte aus dem dreckigen Sieg gerne mit.“

Schneifel: Koziol – Pidde, Görres, Spruds, Reetz, Kerner (61. Fuchs.), Backes, Sprüds, Stolz (90. Lachmann), Zeimmes, Bück (63. Bauer)

Schiedsrichter: Team Luxemburg

Zuschauer: 150

Tore: 1:0, 4:3 Jan Pidde (18., 88.), 2:0 Dans Darians Sprüds (41.), 3:0 Simon Reetz (49.), 3:1 Luca Münnich (52.), 3:2 Lucas Christof (56.), 3:3 Ole Conrad (74.)

SG Arzfeld – TuS Immendorf ⇥1:0 (1:0)

Kurz vor der Pause klärte ein Immendorfer Verteidiger nicht konsequent genug. Dennis Ewen war zur Stelle und netzte zur Arzfelder Führung ein (44.). Die Hausherren machten ein gutes Spiel und waren sehr aufmerksam. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Isleker viele Großchancen. Doch ein ums andere Mal scheiterte die SGA beim Abschluss. Immendorf fand offensiv keine Lösungen. Daher hätte der dritte Saisonsieg höher ausfallen müssen. SGA-Torwart und Trainer Florian Moos fasste zusammen: „Über 90 Minuten haben wir einen sehr kontrollierten Fußball gespielt und wenig zugelassen. Zum Glück hat sich unsere mangelnde Chancenverwertung nicht gerächt.“

Arzfeld: Moos – J. Propson, Trenz (90.+3 Sterges), Schmitz, J. Lempges (58. Bisschops), Ewen (66. M. Lempges), Morgens, B. Propson, Juchmes, Mayers, Antony (60. J. Lempges)

Schiedsrichter: Naemi Breier (Zerf)

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Dennis Ewen (44.)

Ahrweiler BC – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥1:1 (1:1)

Vor einer tollen Kulisse von 693 Zuschauern (darunter etwa 200 Wittlicher Anhänger) entwickelte sich ein Spitzenspiel auf hohem Niveau. Nach Vorarbeit von Kevin Wetschorek brachte Mohannad Saed den Ahrweiler BC in Führung (30.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Yannick Lauer bediente den durchsetzungsstarken Christopher Bibaku, der einen Abwehrfehler ausnutzte und zum Ausgleich einnetzte (41., neuntes Saisontor). Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic bilanziert: „Ich bin sehr zufrieden, da wir auswärts im Topspiel einen Punktgewinn feiern. Am Ende wären sogar drei Punkte drin gewesen, doch Chancen von Ercan, Shehada und Klein blieben ungenutzt. Kompliment an meine Mannschaft, die super verteidigt hat. Wir hätten gewinnen können.“

Wittlich: Berhard – Harig, Rizvani (64. Shehada), Kahyaoglu, Bibaku (72. Rashidi), Stefan (90. Wollny), Habbouchi, Schmitz (72. Klein), Ercan, Lauer (83. Saim), Moroz

Schiedsrichter: Mario Schmidt (SV Neunkirchen-Steinborn)

Zuschauer: 693

Tore: 1:0 Mohannad Saed (30.), 1:1 Christopher Bibaku (41.)

SV Eintracht Mendig – SV Eintracht Trier II ⇥0:2 (0:1)

Mendig erwies sich als hartnäckiger Kontrahent, im zweiten Durchgang ließen die Kräfte der Gastgeber aber nach. Trier ging nach einer halben Stunde durch Soumah Alkaly Morlaye in Führung (Vorarbeit von Yannis Hoffmann). Inza Yere sorgte für den 2:0-Endstand. SVE II-Trainer Holger Lemke konstatierte: „Phasenweise haben wir in einer kampfbetonten Partie zu kompliziert gespielt. Im zweiten Durchgang waren wir besser, aber haben den Sack nicht früher zugemacht.“

Trier: Karas – Erasmy, Mustafic (75. Schmid), Kushnarenko, Maurer, Filipe (80. Rotundu), Hoffmann, Stepanchenko, Morlaye, Yere (68. Schuch), Yavuz

Schiedsrichter: Dominik Link (TuS Ellern)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Soumah Alkaly Morlaye (30.), 0:2 Inza Yere (60.)