Ligavorschau
Will sich angesichts der Personalknappheit eventuell noch selbst als Ersatzspieler bereithalten: Schneifel-Trainer Stephan Simon.
Will sich angesichts der Personalknappheit eventuell noch selbst als Ersatzspieler bereithalten: Schneifel-Trainer Stephan Simon. – Foto: Alfred Mehles

SG Schneifel: Erfolgreich trotz winzigem Kader

Rheinlandliga, 15. Spieltag: Personalsorgen in Auw — Duell der Pokal-Gegensätze im Hunsrück — Eintracht II will Serie ausbauen.

SG Arzfeld – SG Hochwald (Freitag, 20 Uhr, Arzfeld, Kunstrasenplatz)

Alexander Krist