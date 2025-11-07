Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Will sich angesichts der Personalknappheit eventuell noch selbst als Ersatzspieler bereithalten: Schneifel-Trainer Stephan Simon. – Foto: Alfred Mehles
SG Schneifel: Erfolgreich trotz winzigem Kader
Rheinlandliga, 15. Spieltag: Personalsorgen in Auw — Duell der Pokal-Gegensätze im Hunsrück — Eintracht II will Serie ausbauen.