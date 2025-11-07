SG Schneifel: Erfolgreich trotz winzigem Kader

Ausgangslage: Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge möchte Aufsteiger Arzfeld auch im Duell mit der SG Hochwald punkten, um sich im Tabellenkeller weiter nach vorne zu arbeiten. Welch besonderen Reiz die Abendspiele unter Flutlicht in Arzfeld haben, stellte das Team bei den Siegen gegen Immendorf (1:0) und davor gegen Kirchberg (2:1) bereits unter Beweis. Daran alleine möchte Florian Moos, Trainer und Torwart der Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen die jüngsten Erfolge aber nicht festmachen. „Ich glaube nicht, dass es an den Flutlichtspielen alleine liegt. Wir fühlen uns auf dem Platz in Arzfeld sehr wohl und haben in den vergangenen Jahren hier immer gut gepunktet.“ Das Spiel gegen Hochwald sei „extrem wichtig, da wir mit einem Erfolg nahe an sie heranrücken können. Dennoch machen wir uns nicht verrückt. Insbesondere im Mittelfeld vor der Viererkette müssen wir körperlich wieder etwas stärker sein und uns mehr Chancen herausspielen als zuletzt beim 1:2 in Linz“. Die Gäste reisen als schwächste Auswärtsmannschaft der Liga an, die noch immer auf den ersten Zähler in der Fremde wartet. „Unsere Bilanz auswärts ist bislang desolat. Das ist für mich teilweise unbegreiflich, da wir es oft relativ gut machen und am Ende doch mit leeren Händen dastehen. Wir hoffen nun, dass wir die Qualität unserer Heimauftritte zeigen können. Wenn wir in diesem Spiel drei Punkte holen, dann wäre das für uns überragend, bevor die Highlight-Spiele gegen die Topteams anstehen“, sagt Fabian Mohsmann, Coach der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden.