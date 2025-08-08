SG Schloßberg zu Gast bei 1. SG Regental

Die 1. SG Regental konnte sich bisher nicht behaupten und tritt bei SG Schloßberg an, die mit 3 Siegen aus den ersten 3 Spieltagen alles mitnahmen.
Der FC Untertraubenbach (7., 4) empfängt am kommenden Freitag die SpVgg Eschlkam (10., 3). Während sich die Hausherren der Partie zuletzt mit einem 5:0 gegen den FC Chamerau die Maximalausbeute einholte, gab sich die SpVgg Eschlkam bei der SG Waldmünchen/Geigant geschlagen. Bereits in der letzten Saison trafen die beiden Kontrahenten aufeinander, wo sich jeder jeweils einmal den Dreier einholen konnte.
Beim FC Ränkam (2., 7) ist am vierten Spieltag die SG Schönthal-Premeischl (5., 6) zu Gast. Mit einer Heimniederlage gegen die SG Schloßberg mussten sich die Gäste der Partie am vergangenen Spieltag abfinden. Die Hausherren hingegen konnten sich beim 1. FC Rötz im 2:2 Remis einen Punkt einholen. Die SG konnte in der letzten Saison einmal den Dreier gegen den FC Ränkam sichern, jedoch setzte sich auch der FC einmal durch.
Die SG Zandt/Vilzing II (3., 6) durfte aufgrund der wetterbedingten Sperrung des Platzes beim 1. FC Miltach pausieren und empfängt am vierten Spieltag die SpVgg Mitterdorf (4., 6). Die SpVgg konnte sich zuletzt gegen die SG Michelsdorf/Cham II einen Dreier einholen. Bisher begegneten sich die beiden Teams nur in Freundschaftsspielen, was die SG zuletzt für sich gewann.
Beim FC Chamerau (6., 6) ist am vierten Spieltag der 1. FC Miltach (12., 1) zu Gast. 2024 trafen die beiden Teams zuletzt aufeinander, wo sich der FC Chamerau zweimal die Maximalausbeute einholen konnte. Während der 1. FC Miltach am vergangenen Wochenende aufgrund einer Platzsperre pausierte, musste sich der FC Chamerau beim FC Untertraubenbach torlos geschlagen geben.
Die SG Waldmünchen/Geigant (8., 3) reist am kommenden Wochenende zur SpVgg Willmering-Waffenbrunn (9., 3) an. Bereits zweimal trafen die beiden Kontrahenten in diesem Jahr aufeinander, einmal im Testspiel und zuletzt im Toto-Pokal, wo sich jeweils die SpVgg knapp durchsetzen konnte. Mit einem knappen Sieg setzte sich die SpVgg Willmering-Waffenbrunn auch am letzten Wochenende bei der 1. SG Regental durch, während sich die Gäste der Partie klar die Punkte gegen die SpVgg Eschlkam einholen konnte.
Die SG Schloßberg (1., 9) setzte sich am letzten Wochenende bereits zum dritten Mal durch und steht somit auf dem ersten Rang, zu Gast ist am kommenden Spieltag die 1. SG Regental (14., 0), die sich bisher nicht behaupten konnten.
Der 1. FC Rötz (13., 1) ist am vierten Spieltag zu Gast bei der SG Michelsdorf/Cham II (11., 2). Zweimal Remis brachten den Hausherren bisher Punkte ein, am vergangenen Spieltag mussten sie sich allerdings bei der SpVgg Mitterdorf geschlagen geben. Der 1. FC Rötz sicherte sich am letzten Wochenende im Remis gegen den FC Ränkam den ersten Punkt in der Saison.