SG Schloßberg zu Gast bei 1. SG Regental

Die 1. SG Regental konnte sich bisher nicht behaupten und tritt bei SG Schloßberg an, die mit 3 Siegen aus den ersten 3 Spieltagen alles mitnahmen.

Der FC Untertraubenbach (7., 4) empfängt am kommenden Freitag die SpVgg Eschlkam (10., 3). Während sich die Hausherren der Partie zuletzt mit einem 5:0 gegen den FC Chamerau die Maximalausbeute einholte, gab sich die SpVgg Eschlkam bei der SG Waldmünchen/Geigant geschlagen. Bereits in der letzten Saison trafen die beiden Kontrahenten aufeinander, wo sich jeder jeweils einmal den Dreier einholen konnte.

Beim FC Ränkam (2., 7) ist am vierten Spieltag die SG Schönthal-Premeischl (5., 6) zu Gast. Mit einer Heimniederlage gegen die SG Schloßberg mussten sich die Gäste der Partie am vergangenen Spieltag abfinden. Die Hausherren hingegen konnten sich beim 1. FC Rötz im 2:2 Remis einen Punkt einholen. Die SG konnte in der letzten Saison einmal den Dreier gegen den FC Ränkam sichern, jedoch setzte sich auch der FC einmal durch.

Die SG Zandt/Vilzing II (3., 6) durfte aufgrund der wetterbedingten Sperrung des Platzes beim 1. FC Miltach pausieren und empfängt am vierten Spieltag die SpVgg Mitterdorf (4., 6). Die SpVgg konnte sich zuletzt gegen die SG Michelsdorf/Cham II einen Dreier einholen. Bisher begegneten sich die beiden Teams nur in Freundschaftsspielen, was die SG zuletzt für sich gewann.