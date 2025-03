SG Schloßberg und ihre Freundschaft nach Tschechien

Die SG Schloßberg 09 vor den Toren Chams setzte auf nachhaltige Nachwuchsförderung und internationale Freundschaften. So nahm die U11-Mannschaft an der tschechischen Winterliga in Chotesov teil. Nach acht intensiven Spielen auf dem Kunstrasen in Chotesov belegte die SG-Mannschaft punktgleich mit dem Sieger Slavoij Stod den zweiten Platz. Doch diese sportliche Bilanz ist nur ein kleiner Aspekt in dem besonderen Projekt, das die Verantwortlichen der SG Schloßberg vorangetrieben haben.