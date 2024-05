SG Schliengen-Wittlingen fast gerettet

Die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Schliengen-Wittlingen stehen vor dem Klassenerhalt. Gegen Deggenhausertal gelang ein 3:0-Heimsieg: Laura Hoßlin (35.) und Saskia Brunner (45.) trafen vor der Pause, Hoßlin (65.) danach. Es war der fünfte Sieg in den letzten acht Spielen für die SG, die drei Spieltage vor Schluss vier Punkte über dem Strich steht. In der Vorrunde war das Team wochenlang Tabellenletzter. Konträr der Trend beim SC Niederhof/Binzgen, für den die Luft im Abstiegskampf dünner wird. Nach dem 1:2 gegen den Hegauer FV II, dem 14. Spiel in Folge ohne Sieg, ist der SC auf den letzten Platz abgerutscht. Leonie Goering traf früh (4.), Hegau drehte die Partie aber bis zur Pause (27., 45.+3) und hielt das 2:1. Für den sicheren Klassenerhalt müsste Niederhof mindestens zwei seiner drei ausstehenden drei Partien gewinnen.