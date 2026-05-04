SG Schleper/Lehrte verstärkt die Außenbahn

– Foto: Concordia Schleper

Die SG Schleper/Lehrte aus der 1. Kreisklasse Emsland Mitte hat sich für die kommende Spielzeit die Dienste von Justin Janatzek gesichert. Der 21-jährige Außenbahnspieler wechselt vom Haselünner SV und soll insbesondere über die Flügelpositionen neue Akzente im Offensivspiel setzen.

Janatzek bringt aus seiner Zeit beim Haselünner SV bereits wertvolle Erfahrung im Herrenbereich mit und gilt als dynamischer Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv variabel eingesetzt werden kann. Seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, Eins-gegen-eins-Situationen zu lösen, passen in das Anforderungsprofil der SG.