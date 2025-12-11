SG Schleper/Lehrte sucht zum Sommer einen neuen Trainer Johannes Strotmann und Patrick Hanneken gehen Verlinkte Inhalte 1. KK Emsland Mitte SG Lehrte

Die SG Schleper/Lehrte sucht zur Saison 2026/27 einen neuen Trainer bzw. Spielertrainer für die 1. Herrenmannschaft. Das aktuelle Trainerteam um Johannes Strotmann und Patrick Hanneken wird die Spielgemeinschaft im Sommer verlassen. Nach vier intensiven Jahren endet die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Johannes Strotmann, der zunächst zwei Jahre Grün-Weiß Lehrte und anschließend zwei Jahre die SG Schleper/Lehrte betreut hat, verlässt die Spielgemeinschaft zum Saisonende. Er hat den Zusammenschluss von Grün-Weiß Lehrte und Concordia Schleper aktiv begleitet und maßgeblich mitgeprägt. Auch Co-Trainer Patrick Hanneken, der seit Zusammenschluss der Spielgemeinschaft als Assistenztrainer Teil des Teams ist, wird den Verein verlassen.

Beide Trainer betonen, dass sie bis zum letzten Spieltag weiterhin engagiert arbeiten und alles daransetzen werden, die sportlichen Ziele der laufenden Saison zu erreichen. Die Vorstände beider Vereine bedanken sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit, das große Engagement und die positive Entwicklung der Mannschaft – gleichzeitig sei nach vier Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen, um neue Impulse zu setzen. Für die Saison 2026/27 sucht die SG Schleper/Lehrte daher einen neuen Trainer oder Spielertrainer.