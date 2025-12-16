SG Schlangenbad verlängert mit Orkun Zer und Tunay Acar

Schlangenbad. Die SG Schlangenbad hat die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Kreisoberligist verlängert die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Orkun Zer und dem spielenden Co-Trainer Tunay Acar für die Spielzeit 2026/2027, bestätigte der Verein in einer Pressemitteilung.
„Wir sind sehr glücklich, mit Orkun Zer und Tunay Acar weiterhin auf ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten setzen zu können. Beide haben sich als hervorragende Trainer bewiesen, und wir sind überzeugt, dass sie auch in der kommenden Saison entscheidend zum Erfolg unserer ersten Mannschaft und unseres Vereins allgemein beitragen werden“, erklärt Sportlicher Leiter Jonas Walloch. Darüber hinaus wird Frank Meier weiterhin seine Rolle als Torwart-Trainer ausfüllen.
Beide sind seit Sommer 2024 im Trainerteam tätig, belegten in ihrer Premierensaison den sechsten Platz. In der laufenden Spielzeit steht die SGS zur Winterpause ebenfalls auf Rang sechs. Nach sieben Siegen aus den ersten acht Partien, gelang aus dem vergangenen sieben Spielen allerdings nur noch ein Sieg. Hinzu kommt die Verletztenmisere - gleich zehn Spieler standen jüngst nicht zur Verfügung.
Veränderungen gibt es hingegen bei der zweiten Mannschaft. Spielertrainer Niklas Mucko wird seine Tätigkeit im Sommer beenden, bleibt der SGS jedoch als Spieler sowie als Vorstandsmitglied erhalten. Auch Co-Trainer Dominik Laufer legt sein Amt nieder, um sich künftig stärker auf seine Aufgaben als Spielausschussmitglied und Mannschaftsverantwortlicher zu konzentrieren. Die Nachfolge wird der langjährige Spieler Tim Bondzio, der als Spielertrainer fungieren wird, antreten.