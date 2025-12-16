Orkun Zer bleibt auch über die Saison hinaus Spielertrainer der SG Schlangenbad. – Foto: RSCP Photo - Archiv

SG Schlangenbad verlängert mit Orkun Zer und Tunay Acar Beim Kreisoberligist bleiben Spielertrainer und spielender Co-Trainer sich 2026/2027 an Bord +++ Veränderung bei der zweiten Mannschaft im Sommer

Schlangenbad. Die SG Schlangenbad hat die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Kreisoberligist verlängert die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Orkun Zer und dem spielenden Co-Trainer Tunay Acar für die Spielzeit 2026/2027, bestätigte der Verein in einer Pressemitteilung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Wir sind sehr glücklich, mit Orkun Zer und Tunay Acar weiterhin auf ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten setzen zu können. Beide haben sich als hervorragende Trainer bewiesen, und wir sind überzeugt, dass sie auch in der kommenden Saison entscheidend zum Erfolg unserer ersten Mannschaft und unseres Vereins allgemein beitragen werden“, erklärt Sportlicher Leiter Jonas Walloch. Darüber hinaus wird Frank Meier weiterhin seine Rolle als Torwart-Trainer ausfüllen.

Beide sind seit Sommer 2024 im Trainerteam tätig, belegten in ihrer Premierensaison den sechsten Platz. In der laufenden Spielzeit steht die SGS zur Winterpause ebenfalls auf Rang sechs. Nach sieben Siegen aus den ersten acht Partien, gelang aus dem vergangenen sieben Spielen allerdings nur noch ein Sieg. Hinzu kommt die Verletztenmisere - gleich zehn Spieler standen jüngst nicht zur Verfügung. Niklas Mucko und Dominik Laufer hören im Sommer als Trainer auf