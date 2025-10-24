SG Schlangenbad: Unnötige Rote Karte begünstigt Niederlage

Rheingau-Taunus. Kreisoberligist SG Schlangenbad muss allein sechs Stammkräfte aufgrund schwerer Knieverletzungen ersetzen. Dazu kommen weitere verletzungsbedingte Ausfälle. Deshalb hatte Spielertrainer Orkun Zer eindringlich appelliert, sich keine unnötigen Karten abzuholen. Aber es kam anders: Das 1:2 beim TGSV Holzhausen wurde aus Sicht des Coachs durch die Rote Karte gegen Filip Odrljin (43.) begünstigt. Parallel verlor die SG Heftrich/Niederseelbach nach anfänglicher 2:0-Führung noch 2:3 gegen den FSV Oberwalluf.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt.

TGSV Holzhausen - SG Schlangenbad 2:1 (2:1). - Orkun Zer legte für die Gäste vor, ehe Holzhausen sofort mit dem Doppelschlag von Alf Mintzel (14.) und Deniz Uysal antwortete (16.). Kurz vor der Pause die Schlüsselszene, als Filip Odrljin einem Gastgeber-Spieler von hinten in die Parade fuhr. "Eine 100-prozentige Rote", gab es für Orkun Zer nichts zu deuteln, der seinerseits nach Verletzung noch nicht komplett fit ist, in der Pause umstellte und selbst draußen blieb. Mit Filip Odrljin sieht er nun Gesprächsbedarf, nachdem sich dieser zuvor schon einmal Gelb-Gelb eingehandelt hatte. Nach oben brauche man angesichts der Personallage derzeit nicht zu schielen, vielmehr gelte es, mit Blick auf die Winterpause Augen und Ohren für mögliche Zugänge offenzuhalten, so Zer. Bei Holzhausen (So., 15 Uhr, bei der TSG Wörsdorf) scheint derweil der Daumen wieder nach oben zu zeigen. Die Schlangenbader empfangen parallel den FC Kiedrich.